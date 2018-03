Carlos Bueno se retira del fútbol como campeón con Santa Tecla

El uruguayo Carlos Bueno, anotador del cuarto tanto en la victoria del Santa Tecla (0-4) en la final ante el Alianza, dijo al finalizar el partido que la obtención del título en el fútbol salvadoreño es el final de su carrera.“Yo me retiro del fútbol como campeón, se lo dije al entrenador y le agradezco al equipo”, dijo BuenoEl uruguayo se convirtió en enero en el fichaje estelar del equipo verdiazul, tras la salida de su compatriota Sebastián "el Loco" Abreu.Bueno no solo fue reconocido en el fútbol por su amplia trayectoria en selección, sino también por jugar en varios de los mejores equipos del continente y militar en Europa.Sus inicios se dieron en Peñarol donde militó de 1999 al 2005. Luego dio el salto al Paris Saint-Germain, con quien jugó 16 partidos anotando dos goles.A pesar de no tener tan buenos números, el Sporting de Lisboa aposytó por él y en la temporada 2006-2007 logró 9 tantos en 19 encuentros.Después volvió a América para jugar con el Boca Juniors en 2007, con 13 partidos disputados y un gol anotado.A esto le siguió el Real Sociedad para el 2009-2010 con quien marcó 12 goles en 34 partidos.Luego volvió a jugar en Argentina con el San Lorenzo y después fichó por el Querétaro de México.Su último club fue el Liverpool de Uruguay, con quien marcó 4 goles en 14 partidos. Con 36 años, el atacante estará supliendo el lugar de Sebastián Abreu en el Santa Tecla, con las expectativas altas en su fichaje.