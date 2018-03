Carlos Bueno: “Me voy porque no tengo nada más que dar”

El delantero charrúa Carlos Bueno (Artigas, 10 de mayo de 1980) puso fin a su trayectoria profesional tras 18 años en el fútbol luego de ganar y anotar este domingo en la final en la que el Santa Tecla se impuso 0-4 al Alianza por el Clausura 2017.

Antes de partir a Uruguay, el atacante del Peñarol, París Saint-Germain, Sporting de Lisboa, Boca Juniors, Real Sociedad, Universidad de Chile, Querétaro, entre otros, brindó una entrevista a EL GRÁFICO en la que habló de lo que le gustó y lo que no le dejó satisfecho tras su última temporada en la que anotó seis tantos, con los tecleños.

¿Cuál es tu evaluación de tu experiencia en el fútbol salvadoreño?

Si lo analizamos ahora, en este momento, me siento feliz por el logro, pero en lo personal, debo. Debo porque no pude jugar, no pude estar bien nunca y ese fue el problema. Después, hay un grupo excelente, mucha humildad y esa es la fuerza que tiene este grupo. Juegue el que juegue, tiene el apoyo de todos y el apoyo del entrenador.

Hay cierta retribución con este cierre de torneo...

Bueno, creo que cerré bien, tenía miedo porque todavía estoy lesionado, pero los minutos que me dio el profe no pensé que fueran tantos. Terngo que agradecerle. Y me voy muy feliz porque pude dar un pase a gol, metí un gol y salí campeón, que es lo más importante.

Al final, ¿Qué planes hay en el futuro, ya no seguís en el equipo, no?

No, aquí termina mi vínculo, agradecido con toda la gente, cuerpo técnico, mis compañeros, y yo creo que voy a dar un paso al costado y ahora a disfrutar con mi familia.

Acá se confirma tu retiro de forma profesional...

Sí.

¿Cómo evaluás a nivel general tu carrera, muchos goles, varios equipos, con qué te quedás?

He logrado cosas importantes en mi carrera. Ha sido una carrera súper hermosa para mí, he disfrutado cada momento, en cada club que he estado he logrado algo, entonces si mañana no juego más, me voy feliz. Si me voy es porque no tengo nada más que darle al fútbol, lo he dado todo.

¿Qué te marcó de estar acá en El Salvador?

Me quedo con los compañeros, muy humildes, hice muchas amistades, la verdad me encantó el grupo de jugadores y ojalá no tengan techo, los pueden vender afuera y que tengan un mejor futuro.

¿Vas de regreso a Uruguay, a tu casa?

Me voy a mi casa, el 15 de junio tengo el casamiento de mi gran amigo Antoine Griezmann (jugador del Atlético de Madrid), voy a disfrutar allá. Esperaré, para disfrutar allá con él, pero ahora quiero disfrutar con mi esposa y mis hijos.

Comentame un poco de esa amistad con Antoine...

Todo el mundo lo sabe, es una amistad de años, estoy agradecido de ser amigo de uno de los mejores del mundo y eso es algo de mi carrera que fue hermoso, porque algo dejé y algo me llevo.