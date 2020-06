Carlos Arévalo y su deseo de ser profesor de educación física

Han sido días difíciles para Carlos Arévalo, capitán del Sonsonate, debido a que el fútbol es su medio para vivir y no hay actividad desde casi tres meses; sin embargo, eso no le quita los deseos de superación que tiene para que en un futuro pueda ser profesor de educación física para niños.

Tuvo su primera experiencia hace tres años cuando militó en Pasaquina, pues la directora de una escuela le permitió trabajar dando educación física a los niños y eso le fascinó. Llegaba temprano para enseñarles a los peques la importancia de cuidar su cuerpo y realizaba rutinas de ejercicios propias para ellos.

"Lo que me gusta es enseñarles a los niños. Eso me apasionó y lo pude manejar. Espero sacar los cursos en la Federación de Fútbol y tomar los estudios correspondientes porque para estudiar nunca es tarde. Con ambición y deseo se puede lograr, con los niños me identifico y sabemos cómo enseñarles, divertirnos y eso quiero hacer ", expuso.

Ya tiene 11 años en la primera división y Arévalo reconoce que esa trayectoria le da ese peso para conocer el ambiente. La preparación física es de lo que le gusta y aunque "jamás arranqué" reconoce que "estoy a tiempo para estudiar". Esa primera experiencia en Pasaquina le dio motivos para tomar un nuevo impulso y alistarse académicamente.

"Sé que vivir del fútbol es difícil y por eso quiero estudiar. Me gusta la educación física y cuando se abran los cursos voy a meterme. En un momento pensé en algún negocio y tal vez lo haga, pero mi deseo es estudiar", agregó.

En línea

El Sonsonate inició hace unas semanas el trabajo de preparación física a través de las redes sociales bajo la coordinación del especialista Juan Monroy. De acuerdo con Carlos Arévalo, esto ha sido una buena manera para comenzar a preparar el próximo campeonato.

"Ha sido algo diferente a lo que uno está acostumbrado por los espacios cortos que se tienen. El profe Monroy hablaron para ayudarnos y ha sido muy bueno porque no podemos descuidarnos en la parte física. Es opcional, pero la mayoría de los jugadores del equipo se han sumado a las prácticas.

Arévalo ve con agrado los fichajes del equipo cocotero. "Conozco a Kevin Calderón, jugué con él en Pasaquina y es un gran jugador, muy serio y trabajador, así como también a Ricardo Guevara, es un obrero, luchador y va aportar su granito. Todos los fichajes tienen el visto bueno del cuerpo técnico y ellos saben lo que quieren, sé que serán buenos refuerzos para que el equipo esté arriba en la tabla ".

Por otra parte, la situación en el país por la emergencia nacional por el COVID-19 ha tocado sus planes y comienza a ver lo difícil que es sobrellevar la vida sin ingresos.

"La cuarentena ha sido difícil porque se ha extendido bastante. Los ingresos, en lo personal, vivo del fútbol, no tengo un negocio ni nada por el estilo. Se ha complicado la situación y estamos a la espera que esto se reanude, por ahí me han ido ayudando para ir pasando esto así que toca acoplarme al presupuesto diario ", expuso.

Arévalo expone que los futbolistas deben cuidarse, así como toda la población, porque deberán someterse a los controles sanitarios para el inicio del fútbol. Según el capitán, se debe de encarar una nueva forma de vida con este virus y cambiará las formas en cómo nos relacionamos.