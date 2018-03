Carlos Amaya: “El Mágico es una inspiración”

De melena similar a la de Carles Puyol, quien lo inspiró a jugar de defensa central, Carlos Amaya destacó en un programa de talentos en Estados Unidos y ahora quiere llegar lejos por medio de la Barça Academy.Pero no solo se inspira en el excapitán azulgrana: también quiere emular al “Mágico”: quiere ir a España.Ha sido una experiencia muy bonita, voy aprendiendo nuevas cosas con todos los entrenadores. Me he adaptado al estilo con el que quieren jugar acá, con los otros compañeros que tengo aquí.Solo un mes llevo acá. Hay dos entrenadores, uno que se llama Sean McCafferty y el otro que se llama Denis (Silva), que vino de La Masía. Denis está implementando el estilo del Barcelona, nos enseñan todo lo que están haciendo en La Masía, para que juguemos a ese nivel. Es un nivel muy alto, acá das un toque malo y quedas mal.La experiencia fue una de las mejores que he tenido porque me llevaron para Los Ángeles (California), al estadio del LA Galaxy. También había un nivel muy alto.Había tres lugares para probarnos: Los Ángeles, Oregon y Nueva York. De ahí obtenían 25 jugadores y esos los llevaban a Los Ángeles por una semana; jugamos contra la academia del Galaxy, entrenábamos. Y de esos 25 eligieron tres para ser finalistas y que fueran a Univisión, durante (el programa televisivo) República Deportiva para escoger al ganador.Como me fui de chiquito, nunca tuve la oportunidad de ver mucho del juego de allá, pero mi papá siempre me ha hablado de Mauricio Cienfuegos, que estuvo en el LA Galaxy, hasta del ‘Mágico’ González. El ‘Mágico’ me inspira porque fue el primer salvadoreño en jugar en España y yo quiero llegar a ese punto también.En verdad puedo llegar a un equipo en España, ojalá sea Barcelona. Yo tengo potencial para llegar a un equipo grande: Atlético de Madrid, Barcelona, a esos equipos grandes. Ahí me veo jugando con los mejores.Aquí el plan es que quieren llevarse a los mejores a España, para que los entrenadores allá nos vean.