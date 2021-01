Carlo Costly apunta su mirada a El Salvador

El atacante hondureño Carlo Yair Costly, ex seleccionado hondureño y uno de los referentes del gol en el balompié del hermano país le ha manifestado a su representante en Centroamérica que no descarta la idea de retirarse del fútbol profesional jugando en uno de los equipos grandes del fútbol salvadoreño.

Costly de 38 años y ex jugador del Platense de Puerto Cortés a principio del 2020 no ha participado en el último torneo nacional de Honduras que ha entrado en su etapa final ya que decidió salir de su tierra natal para atender negocios personales pero sin descuidar su estado físico ni el amor por el fútbol.

“Carlo ha tenido que atender algunos de sus negocios personales fuera de Honduras, fue el motivo por el cual salió del Platense con quien comenzó a jugar a principio del año anterior. No jugó con nadie en el presente torneo pero desea retomar su carrera profesional este año y sí me ha dicho que uno de sus pendientes en su carrera es jugar con un equipo grande de El Salvador”, aseguró vía telefónica su representante a Deportes LPG desde Tegucigalpa, Honduras.

El promotor del ex seleccionado hondureño y mundialista con la “H” en Brasil 2014 donde jugó tres partidos y anotó un gol ha manifestado que “Costly tiene muchos proyectos para este año, retomar su carrera profesional y uno de sus mayores deseos antes de pensar en su retiro es hacerlo jugando en Centroamérica con un equipo grande de la región y El Salvador es uno de los países en que a él le gustaría jugar y retirarse”, destacó.

En los medios deportivos hondureños ha sonado fuerte en las últimas horas que Carlo Costly podría recalar en un grande del fútbol salvadoreño, algo que su representante en su región no lo descarta.

“Confirmo que hemos recibido ofertas de un equipo grande de Guatemala, pero ese interés no se ha traducido; también hay un par de equipos de los grandes de Honduras que desean tenerlo para este año, incluso está la posibilidad de retornar a Europa y jugar con un equipo de segunda división, pero lo que le ilusiona a Costly es poder retirarse con un equipo grande de Centroamérica y Carlo me lo ha comentado, admira mucho al fútbol salvadoreño, es un tema pendiente en su carrera el hecho que no haya jugado aún en El Salvador, pero es algo que no descartamos aunque sinceramente hasta el momento no hemos recibido algún interés de parte de algún equipo salvadoreño”, destacó su representante.