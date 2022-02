Carlo Ancelotti: "Decir que hemos ganado por Courtois es un error"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, defendió que su equipo se llevó los tres puntos del estadio de Vallecas porque fue "mejor" que el Rayo, y aseguró que decir que "ha ganado por (el portero belga Thibaut) Courtois es un error".

"Si aparece el portero significa que es muy bueno, ha sido determinante en muchos partidos pero decir que hemos ganado por Courtois hoy es un error. Lo hemos hecho porque hemos sido mejores y lo hemos merecido", defendió Ancelotti en rueda de prensa.

Pese al sufrimiento del Real Madrid en Vallecas, su técnico no extrajo nada negativo y todas sus conclusiones fueron positivas en un triunfo importante: "Era complicado por el rival, por su calidad, por el césped. No creo que muchos hayan ganado aquí por una diferencia grande. Había que ganar y hemos cumplido".

"Estoy muy satisfecho del trabajo, del compromiso, de la intensidad que hemos metido al partido. Ha sido un partido competido, puede ser que nos faltase un poco de equilibrio defensivo pero hemos intentado siempre ganar y me quedo satisfecho del compromiso de todos", añadió.

Para Ancelotti la entrada del uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo fue clave para lograr la victoria. "Es la media que tiene más oportunidad de jugar este partido", dijo cuando fue preguntado por el cambio de Casemiro y la posición de Kroos de mediocentro de cara al PSG. "Ha entrado muy bien Valverde y también Rodrygo, han dado energía al equipo en un momento muy importante del partido".

"Casemiro bien, ha marcado gol, es claro que los medios han sufrido más porque han perdido balones. El campo no era bueno, era difícil controlarlo. Lo he quitado porque podía ser peligroso con amarilla ser expulsado en un partido de ida y vuelta en el que el Rayo estaba siendo peligroso a la contra", explicó.

Los cambios tácticos que quiso introducir en el encuentro el técnico italiano defendió que ya se notaron. "Viene bien decir que es una final porque habitualmente el Real Madrid las finales las gana. Estoy muy satisfecho, he visto al equipo con más energía, intentando presionar más arriba. No veo nada negativo, estoy muy feliz. A veces se falla pero lo importante es intentarlo y lo hemos hecho de todas las maneras posibles".

Por último, destacó una mejoría del brasileño Vinícius Junior. "Ha mejorado mucho los dos últimos partidos, es verdad que no ha hecho regates como antes, a veces le doblan en el marcaje, pero ha marcado contra el Alavés y ha dado el pase de gol hoy. Es fundamental con su actitud".