Carles Puyol llega hoy a los 39 años

El nombre Carles Puyol es sinónimo de Barcelonismo y por eso es que este jueves se convierte en un día especial, puesto que el ex capitán del equipo culé celebra su cumpleaños 39.

Puyol ha sido una de las figuras más importantes y queridas en la historia del Barcelona. Se incorporó a las filiales del club en 1995 y su debut con el primer equipo se dio el 2 de octubre de 1999, cuando el entrenador del primer equipo era el holandés Louis Van Gaal.

Desde entonces tuvo una carrera de 15 años hasta que se retiró al finalizar la temporada 2013-2014, en la que sumó 21 títulos a nivel de clubes, además de ser parte de la selección española que ganó dos veces la Eurocopa (2008 y 2012), así como la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

La fecha no pasó desapercibida por el Barcelona que felicitó a su ex jugador en sus redes sociales, como Twitter:

También mandaron felicitación en Instagram:

#TBT ?? Happy Birthday, @carles5puyol!!! ?? ¡Feliz cumpleaños, Carles! ?? Per molts anys, Carles!