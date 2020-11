Carabantes cerró con dolor su racha de imbatibilidad en FAS

El sueño que vivía el guardameta del FAS, Kevin Carabantes de mantener su portería imbatible y alcanzar la mayor cantidad de minutos para ubicarse en el top cinco de los porteros con más minutos sin permitir gol en torneos cortos se cumplió a medias este domingo en Ahuachapán al parar esa cuenta en 606 minutos imbatible luego que David Rugamas le anotara a los ocho minutos de juego en la derrota por 4-2 ante el local Once Deportivo, pero no evitó que el jugador de origen chalateco se colara al final entre los mejores cinco porteros de la liga con mejor registro de imbatibilidad en los últimos 22 años.

El guardameta de FAS llegó ilusionado al estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán a fin de cumplir de la mejor manera el partido de la jornada tres de la fase de hexagonales (fecha nueve en la acumulada) del torneo Apertura 2020 y aumentar en lo posible los 598 minutos imbatibles con que llegó a la ciudad de Ahuachapán que lo ubicaba desde ya en la quinta casilla del top 10 de la lista de porteros imbatibles en torneos cortos, superando a sus colegas retirados Rafael Fuentes (595 minutos) y Sergio "Gigio" Muñoz (515 minutos) y al actual portero del Limeño, Abiel Aguilera (559 minutos).

Carabantes buscaba ante los fronterizos del Once Deportivo superar a Adolfo "Fito" Menéndez, dueño de la cuarta casilla de dicho listado con 606 minutos que estableció en el Apertura 2006 defendiendo los colores del Once Municipal de Ahuachapán, campeón de liga en ese torneo liguero, pero su esfuerzo alcanzó solamente para igualar la marca del ex portero de FAS, Once Municipal e Isidro Metapán.

Luego de finalizar el partido, Carabantes y otros compañeros suyos en FAS abandonaron rápido el terreno de juego del estadio ahuachapaneco y no brindó declaraciones a la prensa deportiva que llegamos a cubrir el juego, pero más tarde subió a su cuenta en Twitter el sentir sobre la derrota y sobre su marca.

"Hoy no fue mi mejor tarde y cuando uno no está bien también hay que reconocerlo, toca seguir fuerte y mejorar lo realizado", escribió el jugador norteño de 25 años.

Pero ya con cabeza fría, el portero de FAS aseguró vía telefónica que lo sucedido el domingo en Ahuachapán los tocó fuerte en la interna tigrilla y en lo personal afirmó que "(me siento) triste por lo del partido, antes de nada uno siempre quiere ganar todos los partidos, pero lastimosamente ayer (domingo) no fue nuestra tarde, no estuvimos bien y como lo dije en mis redes sociales hay que reconocerlo y nos toca levantar la cara y seguir trabajando, el camino es largo todavía, quedan muchos partidos, solo es un tropiezo y lo de ayer sea una lección", aseguró el ex guardameta de Firpo, Chalatenango y Limeño.

Sobre el partido y los motivos de la abultada derrota a manos del Once Deportivo (4-2), Carabantes confesó que "cometimos muchos errores en defensa y hay que corregirlos y mejorar, tampoco se acaba el mundo por esto y hay que seguir adelante", insistió.

El seleccionado nacional admitió que parte de lo que le reconforta es haber establecido su mejor marca personal de imbatibilidad en primera división, pero aclaró que ese registro es labor de todo el plantel santaneco.

"Sobre la marca es un trabajo de todo el equipo, de la defensa, haciendo un gran trabajo atrás, mostrándose sólido, pero eso ya se acabó ayer (domingo) , es solo un juego y esperamos que para el siguiente partido (ante Santa Tecla) intentar ser de nuevo ese equipo sólido y seguir trabajando fuerte y mirar siempre para adelante para seguir mejorando."

TABLA

TOP CINCO DE IMBATIBILIDAD EN LIGA MAYOR EN TORNEOS CORTOS

No. NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO PAÍS MINUTOS

01 Dagoberto Portillo Met/FAS El Salvador 814

02 Benji Villalobos Águila El Salvador 738

03 Rafael García Alianza Uruguay 624

04 Kevin Carabantes FAS El Salvador 606

05 Adolfo Menéndez O. Municipal El Salvador 606