Carabantes: “Fue una noche especial para mí”

El chalateco Kevin Edenilson Carabantes, actual portero de Municipal Limeño se convirtió el pasado martes por la noche ante Haití en el portero número 66 en la historia de las selecciones absolutas de nuestro país, dato que en lo personal llenó de orgullo al guardameta de 23 años y oriundo de Tejutla.

“Estaba leyendo la nota de El Gráfico de ser a mis 23 años el portero 66 en la historia de las selecciones mayores, es un orgullo portar la camiseta nacional y buscaré seguir en este camino”, destacó el guardameta norteño.

Desde que Carlos Cañas defendiera por primera vez la portería nacional el 7 de noviembre de 1927 en un amistoso ante Honduras, en Tegucigalpa, han pasado 65 porteros a lo largo de la historia de nuestra selección mayor, por lo que debutar a nivel internacional ha sido un objetivo alcanzado para Carabantes.

“En lo personal estoy contento porque las cosas salieron bien en lo colectivo y en lo personal que nos saca un poco del hoyo en que caímos y tomamos fe para enfrentar el otro año a Jamaica”, destacó al final del juego.

“Era un sueño que estaba cumpliendo, son sensaciones que no puedo describir, me emocioné mucho porque estaba debutando con la selección en el Cuscatlán y eso es algo que cualquier futbolista desea hacer”, resaltó. “Cuando el profesor De los Cobos estuvo en su primera etapa con la selección lo sufrí como aficionado y ahora como su pupilo me emocioné”, confesó.

El portero de Municipal Limeño dijo además sobre su debut que “cuando entré a la cancha mis sueños estaban saliendo a flor de piel, en la primer pelota que toqué solté la presión que sentía, los nervios eran enormes pero en la primera pelota que toqué me sentí tranquilo”, admitió sobre las sensaciones que tuvo que dominar dentro de la cancha del Cuscatlán.

Sobre el partido, Kevin Carabantes aseguró que tuvo varias facetas donde la fuerza y velocidad del rival afloró al final del juego.

“En los últimos minutos Haití se nos encimó por tratar de empatar el juego, viví el juego de forma intensa”. Aseguró. “En el tiro libre que logré contener creo que la concentración que tuve me ayudó para detenerlo pero con dificultad, es algo que sumó por mi concentración ya que pensé siempre rechazarla porque el balón iba fuerte y apenas miré la pelota al rebasar la barrera, por lo que mi primer pensamiento fue rechazarla y nunca sostenerla”, indicó.

Pese a ser su debut, Carabantes sumó también su primera tarjeta amarilla como seleccionado nacional cuando al minuto 85 perdió deliberadamente el tiempo.

“La tarjeta amarilla fue por perder tiempo, el profe me dijo que manejara el juego y la tarjeta amarilla fue justa”, indicó.