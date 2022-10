Carabantes: "Esperamos seguir sólidos en lo que resta del torneo"

El arquero del FAS, Kevin Carabantes, confirmó que el golpe que sufrió en la rodilla en el partido ante Alianza al momento es una falsa alarma de una posible lesión y espera seguir así para estar a las órdenes del técnico tigrillo para medirse al Dragón.

"La verdad que muy positivo. Probaré en el entreno para que no afecte en el partido mañana, me preocupó porque los golpes ahí son delicados pero esperemos no sea nada malo. El doctor dice que solo es el golpe", comentó.

Carabantes fue cuestionado sobre el buen cierre de la saga defensiva en la fase de grupos del Apertura 2022 y dijo que esperan seguir así como la segunda mejor defensa del torneo.

"Lo estábamos hablando con los compañeros, a pesar de que hemos tenido un poco irregular, somos la segunda menos vencida. Hemos hecho un buen trabajo y esperamos seguir sólidos en lo que resta del torneo", agregó.

Su rival en esta serie es el Dragón, a quienes vencieron 4-0 en el único partido que disputaron en el torneo que se suspendió por los problemas extracancha que vivió el fútbol salvadoreño pero que no piensa que ese resultado se vuelva a repetir para este encuentro.

"Va a ser un partido difícil y complicado, pienso que no va a ser el partido que jugamos en la primera fecha del torneo que fue suspendido. Aún más difícil porque vamos de visita y esperamos poder hacer un gran partido", acotó.

"Lo que yo he podido ver es que son muy fuertes defensivamente, delanteros interesantes y a un Marvin Ramos que está jugando bien y si lo dejamos jugar será complicado", concluyó Carabantes sobre las fortalezas del equipo mitológico.