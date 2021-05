Carabantes: "Dije este es el momento en que tengo que aparecer"

El portero Kevin Carabantes fue una de las figuras en la dramática clasificación del FAS a semifinales tras superar al Limeño por 4-2 en la tanda de penaltis el domingo anterior.

Carabantes, ex portero del Limeño y ahora de FAS, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre cómo vivió el dramático cierre en el estadio Ramón Flores Berríos y las sensaciones que dominaron el desenlace del partido de vuelta de cuartos de final del Clausura.

Kevin tapó el disparo a Hugo Oviedo y Carlos García, que fueron decisivos para clasificar a semis.

"Fue un partido complicado, el partido lo habíamos controlado nosotros pero nos complicamos nosotros solos pero gracias a Dios logramos avanzar a la siguiente fase. En la tanda de penales podés acertar y a veces podés no hacerlo, este es trabajo de equipo y esfuerzo de todos. Ayer sufrimos, nos tocó sufrir y no deberíamos haber llegado a esa instancia pero es fútbol y nos llevaron al límite", dijo Kevin en sus primeras valoraciones.

Carabantes también reveló cuál fue la táctica para la tanda de penaltis. "El profe Carlos "Carlanga" Rivera me dijo Kevin te la vas a jugar vos por tu cuenta o te doy lo que yo pienso. Me dijo que aguantara y que amagara para un lado y fuera para el otro y eso lo veníamos trabajando en la semana con el equipo porque el fútbol es de probabilidades y nada está escrito".

Otra de las tácticas utilizadas por el guardameta de FAS, según dijo, fue "Me dijo que jugará dos de un lado y dos del otro, son tácticas que él me dio en el momento, yo tenía otras pero opté por las que él medio".

Carabantes también recordó la tanda de penaltis ante Managua en Liga Concacaf. "Yo traía esa espinita desde el partido contra Managua donde no adiviné ninguno y anda eso en el pecho y todos me lo recordaron 'Kevin esta es tu revancha o Kevin tenés que salvarnos'".

En la charla con Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Sergio Gallardo, el portero del FAS planteó que fue una revancha.

"El fútbol da revanchas, me acordé de eso y dijo no puedo fallar y por ahí se me estaba culpando del primer gol que me pasa abajo del cuerpo y me lo meten en mi palo y estaba un poco jodido pero gracias a Dios que logré solventar", amplió.

"Como portero de FAS tenés que estar siempre, sabía que tenía que aparecer y dije este es el momento en que tengo que aparecer sino se nos viene la noche", recalcó.



FAS pasó de ganar 1-0 hasta el minuto 82, al empate de 1-1 y al '85 no pudo evitar la remontada del equipo auriazul que ganó en los 90 minutos por 2-1 con lo que obligó a la ruleta rusa.

"Hicimos uno de los mejores partidos del torneo, tuvimos mucha profundidad y mucha llegada, hasta el minuto 85 que se nos complicó con ese tiro y ellos agarran fuerza con el 1-1, entramos en nerviosismo y no queríamos llegar a eso, pero es fútbol y nos tocó llegar al límite"

Kevin reconoció los méritos del Limeño para pelear el boleto hasta lo último. "Limeño es un gran equipo, hizo un gran torneo y yo jugué mucho tiempo en esa cancha y sé lo brava que es y cómo cuesta para los equipos que llegan ahí, sabía que el partido iba a ser bravo", expresó.

También dejó un mensaje para los aficionados. "Han pasado muchos problemas en el equipo y todos saben de eso, pero al final nos levantamos y si somos futbolistas tenemos que tener carácter y es lo que tuvimos para ponernos de pie porque nos llovió bastante y tuvimos muchas críticas pero al final estamos a un paso de la final y vamos a luchar y a dar todo, Dios dirá si nos dará el premio".

"Al final del torneo logramos sacar dos porterías a cero y eso nos ayudó. Las críticas eran justificables", agregó.