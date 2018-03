Capitán de la selección de Panamá se niega a jugar amistosos

PANAMÁ. El capitán de la selección mundialista panameña Román Torres descartó hoy que vaya a participar en los partidos amistosos que sostendrá Panamá ante Irán y Gales el 9 y 14 de noviembre próximos.El jugador, quien hoy fue el abanderado en los desfiles por fiestas patrias en Panamá, declaró a la plataforma RPCTV.COM que "no, no voy, hablé con el profe (el técnico Hernán Darío Gómez) y me dio el permiso para seguir entrenando con el club y a jugar la final de la conferencia".Torres, que anoche jugó por su equipo, el Seattle Sounders de la MLS, clasificó a la final de la Conferencia Oeste de la MLS, que se disputará los próximos 21 y 30 de noviembre, acotó la fuente.Por su lado, el técnico de Panamá dijo que la ausencia de Román Torres es otra baja en la selección y que han habido inconvenientes con varios jugadores, pero que servirá para ver otras unidades.Gómez ha convocado a siete jugadores del fútbol local para los partidos amistosos, con Irán en la ciudad austríaca de Graz y en Cardiff con Gales.