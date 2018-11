Capitán de Boca teme jugar en cancha de River porque “puede morir”

El capitán de Boca Júniors, Pablo Pérez, cuestionó la seguridad en la final de la Copa Libertadores contra River Plate y definió la situación que vivieron el sábado en el estado Monumental como una "vergüenza".

Pérez enfatizó que nadie les garantizaba la seguridad a los futbolistas. “Como vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad, Qué pasaba si nosotros jugamos y ganamos ¿Quién me saca de ahí? si la gente estaba loca antes de entrar. Imagínate si nosotros vamos y ganamos en su cancha, le damos la vuelta, me matan”, expresó el jugador xeneize.

Pablo Pérez sufrió cortes en los brazos y una lesión ocular, mientras que otros jugadores también resultaron heridos o sufrieron vómitos por los gases lanzados por la policía capitalina para contener a los agresores.

El partido de vuelta no pudo jugarse el sábado como estaba programado por el ataque de hinchas del club River Plate contra los jugadores de Boca Juniors.

“Yo tengo tres hijas, tengo mi señora. Mi hija mayor cuando entré a la casa me abrazó y estaba llorando. Es una vergüenza yo no puedo jugar al fútbol así. Si veo una cancha donde sé que puedo llegar a morir”, expresó el futbolista.

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, declaró que su club no se hace responsable de los incidentes de un grupo acotado de agresores y arremetió contra el gobierno de la capital por la falla del operativo de seguridad.

El partido River Plate contar Boca Junios no se jugó el sábado y fue reprogramado para el domingo, pero finalmente la Conmebol postergó sin fecha la final por “desigualdad deportiva”

El tribunal disciplinario de la Conmebol deberá pronunciarse sobre un reclamo de Boca Juniors para que se le dé por ganada la final de la Copa Libertadores 2018 luego del ataque que sufrieron el sábado sus jugadores a su llegada al estadio Monumental.