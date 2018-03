Cantona critica duro a Neymar por fichar con el PSG

Eric Cantona fue una mítica figura del fútbol francés que militó en el Manchester United. A pesar de sus polémicas en la cancha, el jugador siempre fue bien valorado por su rendimiento en el campo y también son bien vistos ahora sus análisis deportivos.

En una entrevista con Yahoo Sports, Cantona criticó a Neymar por fichar por el PSG de Francia, algo que no entiende al tratarse de un jugador que forma parte de la selección de Brasil y que estaba en uno de los mejores equipos del mundo, el Barcelona.

Cantona dijo que "cuando tienes 25 años y has jugado con Brasil y con el Barcelona, yo me pregunto ¿qué haces en la Ligue 1 para jugar contra el Amiens o el Guingamp? No es el punto de vista que yo tengo del fútbol y de la pasión".

También señaló que ganar la Liga de Campeones con el PSG es solo una excusa. "¿La Liga de Campeones? Sólo es un máximo de 10 partidos. No entiendo por qué vino a jugar a Francia", declaró.

Neymar está actualmente bajo la lupa por los rumores que apuntan su salida del PSG y un posible fichaje con el Real Madrid de la Liga española.