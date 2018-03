Cantante salvadoreño llama “agrandados” a los jugadores de Alianza

La derrota del Alianza a manos del FAS en territorio santaneco no pasó por alto para el polémico Omar Angulo, quien recriminó al equipo aliancista por no salir con un resultado positivo de suelo santaneco, además de tildar a sus jugadores de "agrandados".

Angulo inicia su nueva canción con una reflexión: "El equipo que solo llega con miedo a perder tiempo para que pase el partido termina perdiendo, no se ganan los partidos así... se confiaron", dice en su intervención.

El artista critica que el plantel blanco no hizo eco a las indicaciones del entrenador. Al final cuestiona a todo el plantel.

"Lamentamos que no pudieron lograr ni tan siquiera el empate, pero el equipo que se cree superior, soberbio, arrogante, prepotente no gana ningún partido", indicó.

Y el estribillo de su nueva canción dedicada a los albos no deja lugar a dudas: "no hicieron caso, no hicieron caso".

Acá podés ver y oir completa la polémica canción: "Omar Angulo y su crítica al Alianza".