Cancelan el Clausura 2020 del fútbol mexicano por la COVID-19

La Liga Mx anunció este viernes la cancelación de los torneos Clausura 2020 del fútbol mexicano, masculino y femenino, luego de que una Asamblea extraordinaria determinó que no existen condiciones para terminarlo por la COVID-19.



"El tiempo de la contingencia que vivimos ha provocado restricciones cada vez mayores de calendarización, que no nos permiten mantener la competencia sin poner en riesgo a los integrantes de esta gran familia", explicó una nota de la institución.



Los dueños del fútbol mexicano determinaron que no se declarará a ningún equipo campeón del torneo, aunque Cruz Azul y León, ocupantes de los dos primeros lugares en ese orden jugarán la Liga de Campeones de la Concacaf del 2021.



La Asamblea redactó un documento en el que recordó que en las últimas semanas los jerarcas del fútbol mantuvieron reuniones de trabajo y pláticas con las autoridades de salud del Gobierno Federal con la idea de reanudar el Clausura con absoluta responsabilidad, sin poner en riesgo a ningún miembro de la familia del fútbol, lo cual no fue posible.



Según informó, la Liga entregará a los clubes un protocolo sanitario supervisado por autoridades de salud, que deberá cumplirse para que los equipos puedan regresar a entrenar a sus instalaciones deportivas y en la primera semana del mes de junio quedará definida la fecha de regreso a las prácticas.



La Liga definirá la fecha de inicio del Apertura 2020 con base en las recomendaciones del Sector Salud Federal; el campeonato se jugarán a puertas cerradas hasta que estén dadas las condiciones para que la afición vuelva a las tribunas.



"Es indiscutible que vivimos una situación inédita en nuestro país, que obliga a la industria del fútbol en México a actuar con absoluta sensatez y a responder con unidad a las exigencias que se nos han presentado", agregó la nota.



El organismo hizo un llamado a la unidad para preservar la salud de los integrantes de la familia del fútbol, lo cual tomó como prioridad.