Canales: "Todas las que tuvimos, las metimos"

Luis Canales, delantero de Firpo, definió como importante la victoria de 5-0 ante Marte en el estadio Sergio Torres que le permite a Firpo respirar y mirar hacia los cuartos de final.

Canales fue protagonista en la manita pampera contra las marcianos. También marcó doblete Edgar Cruz.

"Contento por la Victoria, habíamos trabajado esto durante la semana y sabiendo que teníamos muchos lesionados pero los compañeros que entraron lo hicieron muy bien y sacamos el resultado", dijo.

Para Canales en el triunfo holgado ante los capitalinos fue decisivo aprovechar los espacios y la contundencia.

"Ahora nos queda seguir trabajando de esta manera y trabajar en la definición. Estamos contentos porque ahora todas las que tuvimos, las metimos", recalcó.

Sobre el 5-0, Canales mencionó que "Solo son tres puntos que les permiten estar peleando por los puestos a cuartos y nos toca seguir trabajando y no relajarnos porque no hemos ganado nada"

"Era un partido muy difícil contra mi ex equipo y me inspiré un poco pero esto me sirve para seguir trabajando fuerte y buscar los goles que para eso me han traído", enfatizó.

Para Edgar Cruz la manita deja mucha confianza en el trabajo del técnico Roberto Gamarra.

"Contento por el trabajo que se hizo hoy y se me da la oportunidad de entrar de inicio y ganarme la confianza del profe y de los compañeros. He convertido dos goles que ayudan al equipo", dijo Cruz.

Para Edgar el triunfo deja confianza en el plantel pero advierte que la segunda etapa de las hexagonales será más dura.

"Está duro el grupo de nosotros, nadie te va a regalar nada y gracias a Dios hicimos un buen trabajo, se vio la lucha dentro del campo y por eso se da la victoria y los compañeros que han venido han hecho más fuerte el grupo", sostuvo el jugador.

Firpo encaró el partido ante Marte con algunas bajas y solo seis jugadores de cambio.

Edgar Cruz también habló del próximo partido contra Once Deportivo en la Caldera. "Sabemos que en casa es una responsabilidad no dejar ir puntos y eso es importante para poder aspirar a una clasificación y sabemos que no será fácil pero hay que ir paso a paso y con humildad".