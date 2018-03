Canadiense Cyle Larin arrestado bajo efectos del alcohol

ORLANDO, EUA. Cyle Larin, delantero del Orlando City y considerado una de las principales figuras de la MLS, fue detenido hoy por manejar en estado de ebriedad y casi causar un accidente al ir en contrasentido.

La Patrulla de Carreteras dijo que Larin, de 22 años, fue detenido en la madrugada del jueves cuando avanzaba contramano por una calle de Orlando. Su Cadillac se hubiera estrellado contra otro vehículo si este último no lo esquivaba.

Las autoridades indicaron que los exámenes que se le hicieron revelaron una índice de alcohol de 0,179, más del doble del límite permitido, que es de 0,08. El delantero le dijo a la policía que él y una acompañante acababan de irse de un club nocturno en el que había tomado dos o tres tragos.

Dash cam video released of Cyle Larin pulled over for DUI arrest pic.twitter.com/uOsne2odh6