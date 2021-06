Campeón después de 42 años

A sus 69 años de vida, el santaneco Victor Humberto Segura celebró el pasado domingo en el Cuscatlán la corona 18 de FAS en su historia tal como lo hizo en la temporada 1977-78, última liga de FAS que pudo ver estando en el país.



El ex defensor del Excelsior en 1971 tiene 42 años de residir en los Estados Unidos y el título conquistado a costa de Alianza le llenó de muchos recuerdos cuando jugó en la liga mayor.



"Feliz por el título de FAS, es una alegría inmensa, hace dos años vine al país para la final ante Alianza y que la perdimos (1-0), ahora es diferente y qué mejor hacerlo junto a uno de mis tres hijos y con amigos y familiares" confesó el médico de profesión y ex futbolista profesional junto a su segundo hijo, Humberto Segura hijo de 40 años y destacado abogado en la rama de Migración en los Estados Unidos.



"Tengo dos hijos más, mi hija mayor trabaja para el Estado de California en un programa contra la violencia doméstica y maltrato infantil y el menor quien trabaja para la DEA", explicó Segura.



El compatriota admitió que "este titulo de FAS es histórico, por lo que no se pudo hacer en más de 11 años, lo he celebrado en familia y ahora disfrutaré más los últimos días que me quedan en el país ya que debemos regresar a casa en esta semana porque el trabajo nos llama", acotó.



Actualmente la familia de don Víctor reside en la ciudad Bearvalley, al norte del Estado de California donde trabaja en el programa Homecare en pediatría para tratar a niños con problemas cardiopulmonares por deficiencias congénitas.



Graduado en la escuela de medicina de la Universidad Nacional de El Salvador (UES), Segura, ya con familia a finales de la década de los años 70' se anticipó a los problemas sociales y políticos que imperaba ya en nuestro país en ese tiempo al salir hacia los Estados Unidos buscando estabilidad económica para él y su familia.



Un año después regresó al país para llevarse a su esposa, Elizabeth Segura, y sus dos hijos de dos y un año de forma ilegal hacia California donde vivieron por muchos años en el Valle de San Fernando.