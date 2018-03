Campeón de goleo de la tercera, a un paso del retiro por enfermedad

El delantero del Juventud Cara Sucia de la tercera división, Héctor Eduardo Ayala, fue diagnosticado con un serio problema renal y los médicos le recomendaron dejar el fútbol debido al alto grado de deshidratación en la que se encuentra.

Ayala se proclamó campeón de goleo del pasado Apertura 2017 de la tercera división con 23 tantos y se mantiene en el equipo ahuachapaneco para el Clausura 2018.

El pasado sábado colaboró con un gol en el triunfo a domicilio 3-2 ante el Espartano, en el marco de la primera fecha del Clausura 2018 de la tercera división y tras ese duelo, un directivo le recomendó acudir al médico ante la debilidad de sus movimientos.

El partido ante el Espartano se disputó en el polideportivo municipal Helen Arias de San Julián, Sonsonate y Ayala se sintió débil tras el partido por lo que el pasado lunes acudió al médico y se sometió a exámenes clínicos.

Tras la evaluación, le detectaron un “problema renal tipo 2, tengo los riñones bastante afectados, si no quiero sufrir más, debo de retirarme del fútbol, eso pienso, le pregunté al doctor si podía jugar este sábado y me dijo que no, a lo mucho media hora. Tengo elevada la creatinina, si continúo jugando se elevará y será peor porque me dará insuficiencia renal y puedo fallecer”, dijo.

Según el jugador, “lo que me daña es que tras los partidos tomo bastante agua helada, el exceso de partidos y entrenos los fines de semana también me afecta. Me realizarán seis exámenes, me ha avanzado la enfermedad porque hasta dolores de cabeza estoy padeciendo y fiebre.”

Los seis exámenes se los realizó este jueves y en tres días le entregarán los resultados para determinar el avance de la enfermedad.

“Tengo levada la creatinina en 1.59, los médicos me han dicho que tengo problema renal en nivel 2, lo debo tener en 1, si pasa al 3 o al 4 me puede dar insificiencia renal, me hace daño el sol. Jugar sábado y domingo me hizo daños, exceso de partidos, mucho sol en los partidos Ya no tengo que tomar bebidas con soda, solo agua”, añadió.

Tras esta noticia, el jugador lamenta dejar el fútbol, “me bajaron la moral, me siento reventado después que me dijo el doctor que ya no debo de jugar, es por mi salud, hay muchos peligros”, concluyó.

Ayala es el máximo ganador de la presea Hombre Gol de Bronce que entrega el Gráfico, suma tres títulos: Clausura 2014, Apertura 2015 y Apertura 2017.