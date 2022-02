Camilo Delgado: "Tenemos que sacar este barco adelante"

Camilo Delgado ha sido una de las figuras en el Platense pero este torneo quizás no ha tenido el arranque que hubiese esperado. El colombiano sabe que el plantel no termina de arrancar y los malos resultados ponen en una situación complicada a los dirigidos por Guillermo Rivera pero no hay preocupación, de momento.

El atacante confía en que saldrán adelante y Once Deportivo es el rival al que esperan sacarle una victoria y darle una cambio de timón al equipo para meterse de nuevo en la pelea de la clasificación. "No se han dado los resultados como queríamos pero el equipo es consciente que tiene que pelear para salir de la posición en la que está".

" Tenemos que estar unidos y sacar este barco adelante, Hemos trabajado bien y queremos salir con los partidos que vienen como una final, esperamos comenzar a sumar de a tres desde el domingo, dijo Delgado.

Sobre Once Deportivo mencionó que "es un equipo con mucha jerarquía. Tienen una gran base de trabajo al igual que nosotros y vamos a intentar que nos salgan las cosas de la mejor manera para comenzar a darle alegrías a la afición", comentó el cafetero.

Platense es último en la tabla con cuatro puntos. El cuadro gallo se encuentra a cuatro puntos del octavo puesto y su próximo rival es sexto. Los dirigidos por 'Memo' quieren revertir la delicada situación de los viroleños en el torneo.