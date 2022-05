Camilo Delgado: "Entramos dormidos a la cancha y lo pagamos caro"

Platense cayó 3-1 ante el local Alianza en el juego de vuelta de la manga semifinalista jugado en el Cuscatlán y dejó escapar la mínima ventaja que obtuvo en casa el miércoles pasado para decirle adiós a sus aspiraciones de jugar su segunda final de forma consecutiva.

El colombiano Juan Camilo Delgado, atacante de los viroleños, fue de los pocos de los jugadores que se quedaron sobre el mojado césped del estadio Cuscatlán para hablar del juego.

"Triste por el resultado, quisimos dar ese paso importante para llegar a la final, pero lastimosamente no se pudo. Felicitar al rival que es de mucha experiencia, nos gana sobre lo último y saber que todo esto es un aprendizaje para nosotros, demostrar a la gente que este equipo también es grande y que pese a tener solo un año en liga mayor demostró que tiene la capacidad de disputar una final", destacó el ariete colombiano quien ingresó de cambio en el segundo tiempo en lugar de Rafael Burgos.

Delgado admitió que su equipo no mostró en gran parte del encuentro lo hecho en los últimos minutos del juego donde sometió hasta donde se lo permitió el rival tratando de cambiar la historia.

"Siento que por allí entramos dormidos al inicio del partido, la verdad es que hay que decirlo, no entramos muy bien al partido, pero esto es fútbol, uno siempre trata de hacer bien las cosas, felicitar al Alianza por el partido que hizo. Nosotros por allí tuvimos también una ocasión para meterla pero no se pudo; repito que esto es fútbol y hay que seguir trabajando porque demostramos que tenemos condiciones y la capacidad de pelear una final y vamos a esperar lo que nos depara la próxima temporada", afirmó.

Sobre lo que se viene para él y al equipo, Delgado fue escueto pero a la vez claro con su futuro en la liga.

"Esperemos lo que se viene más adelante para todos. Veremos lo que dice la junta directiva, yo termino contrato con Platense, aún no hemos platicado con ellos si seguiré o no, pero si al final eso no sucede eso estoy muy agradecido con ellos, con el plantel y con la afición por el apoyo que hemos recibido durante toda la temporada en liga mayor".