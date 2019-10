Cambio de fechas del Diplomado en Periodismo Deportivo

A consecuencia de la situación atemporalada que vivió el país y que supuso la suspensión de clases del sistema educativo nacional, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y EL GRÁFICO decidieron reprogramar el inicio del II Diplomado en Periodismo Deportivo, a impartirse en San Miguel a partir de este sábado.

Agradecemos a los estudiantes y público en general que se han mostrado interesados y se han inscrito, y les solicitamos que llamen al 78715631 para más información.

El curso será impartido a partir del sábado 9 de noviembre, siempre con sus siete módulos y el cuerpo docente anunciados, pero se ha tomado esta medida mientras las tareas de mitigación en la zona oriental concluyen y se regulariza todo el proceso educativo nacional; además, considerando que el sábado 2 de noviembre es feriado nacional.

Así pues este curso, que durará 80 horas clase, se realizará en las instalaciones del Club Social Águila, en San Miguel, en horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., todos los sábados a partir del 9 de noviembre hasta el 21 de diciembre, sucesivamente.

Las instalaciones, con las que se cuenta merced al generoso del patrocinio de Club Deportivo Águila, están ubicadas en la Carretera al Cuco km 149 1/2.

El precio de la matrícula es de $50 dólares, tres cuotas mensuales de $125 y descuento del 10 por ciento para alumnos activos, exalumnos de la UCA, empleados de la universidad y suscriptores de los periódicos EL GRÁFICO y La Prensa Gráfica.

Para mayor información puedes llamarnos a oficinas de El Gráfico (2241-2217) o a la UCA (2210-6683, 2210-6600 Ext. 366), con Guadalupe Hernández. Puedes escribir a los correos [email protected] y a [email protected] o consultarnos vía WhatsApp al 7860-4937 y al 7871-5631.

Los catedráticos que impartirán las clases son Cristian Villalta, Rodrigo Arias, David Bernal, Rosa Murillo, Orlando Canjura y Eugenio Calderón, todos ellos con amplia experiencia en cada uno de sus ámbitos de especialización en la rama de periodismo deportivo en El Salvador.

Contenido práctico

En este curso aprenderás sobre el diseño de la cobertura periodística, el manejo de datos y la especialización en el periodismo deportivo en medios escritos, radiofónicos y televisivos, en una dinámica de mucha discusión, con ejemplos prácticos y acceso a métodos operativos que no son sólo teoría y forman parte de la metodología de EL GRÁFICO.

Uno de los docentes en este diplomado, Rodrigo Arias, periodista y editor de Grupo LPG, dijo: “El primer diplomado entre EL GRÁFICO y la UCA logró su objetivo porque promovió la comunicación directa entre periodistas. De la comunicación se deriva la continuidad. Así las nuevas generaciones no empezarán de cero, podrán aprovechar tanto el conocimiento técnico como el valor agregado de la experiencia”.

Rodrigo Arias es un periodista con mucho interés en la historia, además de que realizó coberturas afuera del país, incluyendo Copas Mundiales, Eurocopas, una final de la UEFA Champions League y Mundiales de playa.

Arias agregó que “el grupo graduado fue especial. Las clases fueron interactivas, dinámicas. La pasión que alumnos y maestros compartimos por el tema del periodismo deportivo dio un resultado notable. El segundo diplomado permitirá dar un paso adelante. La interacción con grupos diversos nos permitirá tratar distintos ángulos e inquietudes. Los cursos se enriquecerán gracias a esta dinámica”.

La primera edición de este diplomado fue todo un éxito con la graduación de más de 30 comunicadores, incluyendo estudiantes de varias universidades y profesionales que ya están en los medios de comunicación.

Los participantes recibieron siete módulos, desde la introducción al periodismo deportivo, planificación de la cobertura deportiva hasta el periodismo de datos, medios impresos, radio y televisión. Este diplomado se impartió de a mayo a agosto.

En esa primera generación se contó con colegas como la presentadora de televisión Diana Calderón, de Canal 4, así como el jefe del departamento de prensa del Alianza FC, de la primera división, Christian Roque.

“En el deporte da un plus ir avanzando en cada situación. Yo siempre había querido algo en específico en el periodismo deportivo. Me encantó que fuera avalado por la UCA y cuando iniciamos el proceso de inscripción me di cuenta quiénes serían los catedráticos y me gustó que nos aportaran experiencias ya aplicadas”, mencionó Calderón durante el acto de graduación.

Mientras tanto, Roque, otro de los profesionales que se beneficiaron con esta capacitación académica, habló de la importancia de potenciar la especialización.

“Es muy bueno este tipo de iniciativas que tuvo EL GRÁFICO de la mano con la UCA en especializar al periodismo deportivo. Puede ser un diplomado por el momento pero ayuda mucho, a personas como Diana Calderón y yo que estamos en el medio deportivo nos sirve aprender de los conocimientos de instructores como Eugenio Calderón y Cristian Villalta que tienen años en esto y cada quien en su rama.”, dijo.

“El diplomado estuvo bien repartido en módulos de fotografía, investigación, redacción, televisión y radio”, finalizó.