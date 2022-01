Calvillo: “Jugué con Pulisic, Mckenie y Adams, son amigos pero no importará en el partido”

El jugador de la selección Eric Calvillo, habló acerca de la preparación que tiene el combinado azul previo al juego con Estados Unidos por las eliminatorias de CONCACAF.

Calvillo comentó que tuvo la oportunidad de jugar con las estrellas de la selección norteamericana como Pulisic, Tyler Adams y Weston Mckenie, a quienes los calificó como sus amigos y que será “bonito” enfrentarlos a nivel de selecciones.

“Jugué con Pulisic, con Tyler Adams, Mckenie y también con otro compañero en el San José. Va a ser bonito jugar contra ellos otra vez, son mis amigos fuera de la cancha pero el día del partido seremos rivales”, dijo Calvillo.

El volante de la azul y blanco adelantó que el grupo ya se encuentra entrenando en las bajas temperaturas de Indianápolis preparando el primer juego de la fecha triple de la octagonal.

“Nos sentimos bien ahorita con el primer entreno que hemos tenido en Indianápolis, sabemos que está haciendo frío pero tenemos que acostumbrarnos y no queda otra que trabajar fuerte para el partido ante Estados Unidos”, comentó el mediocampista.

El jugador de “El Paso Locomotive” ya ha tenido la experiencia de jugar en el frío en el torneo de la USL y remarcó que prefiere disputar los encuentros en bajas temperaturas a comparación de un clima caliente.

“Yo ya he jugado en el frío y me gusta lo único es cuando te pega la pelota en la cabeza que duele un poco más pero quitando eso no es problema para mí. Me gusta porque siento que puedo correr sin parar, sin descansar y eso es uno de los factores para este partido”, explicó el jugador de la selección.

El legionario también hizo énfasis sobre cómo se sentirá el equipo que dirige Greg Berhalter, dónde dejó en claro que tampoco será cómodo para la selección de Estados Unidos jugar en bajas temperaturas.

“No va a ser cómodo para ellos (Estados Unidos) tampoco. Nadie quiere jugar en el frío y esa es la realidad del encuentro y no nos queda otra que salir con la mentalidad de salir a ganar y dar todo el esfuerzo”, agregó Eric.