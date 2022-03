Calma en el Azteca: el desinterés en México por el partido ante El Salvador

Panoramica del estadio Azteca de México, sede del partido entre México y El Salvador por el cierre de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

El estadio Azteca espera a El Salvador para el cierre de la eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 pero la expectación en la capital mexicana no es grande. Poco importa el rival porque pesan más las formas y en ese sentido no están conforme con lo hecho hasta ahora.

El Azteca estuvo abierto por la mañana para aquellos aficionados interesados en hacer un tour. En las afueras un par de ventas ya avisan que la selección juega pero el rival les es irrelevante. El ambiente que se respira es de seguridad en que irán al Mundial pero no siendo los reyes de la CONCACAF como en contables ocasiones se han sentido en la región.

Alrededores del estadio Azteca, mejor conocido como el "Coloso de Santa Úrsula". Previo a un día para el partido entre México y El Salvador existe poco interés por el cierre de las eliminatorias. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

Algunos puestos comienzan a prepararse pero prefieren no ser fotografeados. Marcela Sánchez, vendedora de uno de los locales fuera del estadio y que prefirió no ser filmada dijo que la pandemia ha afectado debido a la mitad de la afluencia permitida pero además por el bajo rendimiento que ha tenido la selección.

"No ha sido como en otros años. La selección no anda tan bien y quizás por eso la gente tan vez no ha respondido. Además la pandemia que no permite tanta gente", comentó la vendedora con más de 25 años en el negocio afuera del Azteca.

Las ventas de artículos en las afueras del estadio Azteca, sede del partido por la octagonal eliminatoria de CONCACAF entre México y El Salvador. Foto: Julio Umaña, El Gráfico.

Del América, del Cruz Azul o del Pumas... La gran mayoría de los negocios se inclinan más por las camisetas de los principales clubes de la capital por encima de la selección mexicana.

Esta noche la azul y blanco realizará el reconocimiento de cancha y afinará detalles para su cierre en esta eliminatoria jugándose el honor.