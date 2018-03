Calendario comprimido del Apertura 2017: cuatro fechas en tres semanas

Pese a que este Apertura 2017 arrancó con la reprogramación de una fecha, lo que lleva a que se jueguen cuatro jornadas en las últimas tres semanas de agosto, miembros de equipos del redondo nacional no creen que esto pase factura al físico de los jugadores.La opinión del asistente técnico del Santa Tecla, Rodolfo Góchez, es que si se hace un trabajo de pretemporada efectivo, se evitan lesiones y fatigas producto del desgaste en el engramillado."Trabajamos normal, por eso empezamos con bastante tiempo de anticipación en la pretemporada, sabiendo que el calendario podría quedar un poco apretado. Entonces nos enfocamos más que todo en que los muchachos descansen bien, que haya una buena recuperación e igualmente una buena activación", comentó el santaneco, auxiliar del gaucho Ernesto Corti.El entrenador de 52 años no es de la idea que las lesiones y ausencias en el equipo bicampeón nacional sean por la sobrecarga de los mismos partidos."En el caso de Roberto (Domínguez), él no pudo pudo jugar por una muela, le hicieron una cirugía; en el caso de (Giovanni) Zavaleta, fue por una expulsión, y los demás que han venido con problemas (físicos) han sido más por el producto de los mismos roces y no necesariamente por un calendario comprimido", resumió.Por su lado, el representante del líder Municipal Limeño, José Vásquez, afirma que ellos confían en la labor de Manuel Hashimoto, preparador físico de los cucheros."Se tiene un personal muy profesional. El profesor Hashimoto ya tiene el programa de las dos vueltas y ya (tiene) encaminado el andamiaje para la primera vuelta. El equipo ha terminado corriendo los juegos, las terapias de recuperación se hacen a tiempo y eso es importante", analizó el dirigente de los santarroseños.Otros equipos, como el Firpo, han tenido que lamentar las recargas físicas en sus jugadores, aunque el técnico Ramón Sánchez se ha mostrado satisfecho en la recuperación de sus piezas.Por su lado, el capitán del FAS, Néstor Raúl Renderos, dijo a este periódico que es importante el trabajo de preparación física para que el equipo no se vea mermado incluso como en casos de expulsiones, situación que los tigrillos vivieron en la última jornada, en que empataron 1-1 con Águila, jugando con nueve elementos."El trabajo entre semana es importante, por eso, a pesar de que nos quedamos con jugadores menos, supimos rearmarnos y seguimos corriendo en el partido", comentó Renderos.El calendario de jornadas del Apertura para las próximas semanas ha quedado así: la fecha 6 se jugará entre el sábado 26 y domingo 27; la jornada 4 (pendiente), el miércoles 30; la fecha 7, apenas tres días después, entre el 2 y 3 de septiembre. Y vienen de jugar la 5 entre el 19 y 20 de agosto.