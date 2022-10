Calculadora para la última fecha del Apertura 2022

Tres equipos buscan los últimos boletos a los cuartos de final en la fecha 10 del Apertura. FAS, Marte y Santa Tecla se jugarán su permanencia en el torneo este domingo cuando disputen la última jornada y agenciarse uno de los dos boletos que están disponibles para la siguiente ronda.

El grupo B tendrá un cierre interesante el fin de semana ya que muchos ojos de los espectadores estarán pendientes de lo que suceda en las canchas del Quiteño, Simeón Magaña y el “Calero” Suárez.

En estos momentos solo Alianza y Metapán están clasificados a la siguiente ronda en el grupo B. Debajo de ellos aparece el equipo tigrillo que ocupa la tercera casilla con trece puntos, Marte con once y Santa Tecla con 10 unidades.

¿Cómo clasifica FAS?

El plato fuerte del domingo será sin lugar a duda el choque entre FAS y Alianza que se va a disputar en Santa Ana. El equipo de Zambrano tiene que ganar o empatar para certificar su clasificación a cuartos.

¿Qué pasa si FAS pierde con Alianza?

En el caso que los tigrillos pierdan ante el bicampeón, tendrán que esperar que Marte y Santa Tecla no ganen sus respectivos partidos, de lo contrario se despedirán del certamen. Cabe destacar que FAS ha perdido sus últimos tres partidos con Alianza en el Quiteño incluyendo la Copa Morena.

Hay que mencionar que pese a no tener garantizada su presencia en la siguiente fase, FAS puede optar todavía por una mejor posición en la tabla si consigue vencer a los albos y Metapán no sume en su juego ante Marte.

¿Cómo clasifica Atlético Marte?

En el caso de Marte, el cuadro bombardero visitará a un Metapán que quiere cuidar el segundo puesto. El equipo del “Pichi” Escudero se clasifica automáticamente a los cuartos ganando ante la escuadra calera. En el caso que los capitalinos no logren los tres puntos, tienen que esperar que Santa Tecla no derrote a Once Deportivo.

¿Cómo clasifica Santa Tecla?

Precisamente, el equipo periquito le ha puesto emoción al desenlace del torneo con tres victorias consecutivas. Los dirigidos por Ernesto Corti tienen que vencer a un Once Deportivo ya eliminado y esperar que FAS no sume en su juego con Alianza o que Marte no gane en Metapán para poder obtener el boleto a cuartos. Si llega a empatar con FAS en puntos, se tendría que ver la diferencia de goles que por el momento favorece a los tigrillos por tres anotaciones.

¿Qué sucede en el grupo A?

En el grupo centro-oriente la cosa está más clara ya que los primeros cuatro equipos están clasificados a la siguiente ronda y solo resta definir qué posición ocuparán para la serie de cuartos. Águila y Dragón están empatados en la primera casilla aunque con mejor diferencia de goles para los emplumados. Ambas escuadras se verán las caras para definir al líder de grupo en el Barraza.

Jocoro está en el tercer puesto con 15 puntos aunque no puede quedar líder por la abultada diferencia de goles que tiene Águila. En todo caso, el cuadro fogonero todavía puede llegar a la segunda plaza si hay un ganador en el derbi migueleño o logra golear por diferencia de cuatro a Chalatenango y superar en goles a Dragón.

Platense está estancado en el cuarto lugar y aunque todo parecía que los viroleños se enfrentarían a Alianza en los cuartos como la primera serie confirmada, hay que señalar que el equipo de Dowson Prado todavía puede alcanzar el tercer puesto por diferencia de goles si derrotan a Firpo y Jocoro cae ante Chalatenango.

Grupo A Grupo B

Águila 17 Alianza 19

Dragón 17 Metapán 15

Jocoro 15 FAS 13

Platense 12 Marte 11

Chalatenango 6 Santa Tecla 10

Firpo 5 O. Deportivo 6