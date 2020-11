Caicedo, el salvador de la Lazio en el minuto 90

Si se considera la última temporada y la recién empezada campaña 2020-2021, Caicedo ya ha sido capaz de marcar cinco goles en el tiempo añadido de los encuentros de la Serie A, en partidos que fueron fundamentales para que el Lazio se clasificara para la Liga de Campeones.

Vayan a abrazar a Joaquin Correa que armó un jugadon en el minuto 95. La media vuelta al medio Felipe Caicedo, pero medio gol es del jugador de @Argentina. 1-1 @OfficialSSLazio @juventusfc pic.twitter.com/L9jL6PNyUw — Martin Arevalo (@arevalo_martin) November 8, 2020





El delantero de Guayaquil, que a sus 32 años tuvo experiencias en Suiza, Inglaterra, España, Rusia y en Emiratos Árabes, ya había sido decisivo la semana pasada en el campo del Torino, cuando apareció en el 98 para dar al Lazio un triunfo 4-3 de fundamental importancia, en un momento de emergencia en su equipo por el coronavirus.

También fue decisivo entre semana en San Petersburgo contra el Zenit, al que marcó el gol del definitivo 1-1 a falta de ocho minutos para el final. El equipo de Simone Inzaghii sigue invicto en la Liga de Campeones, a la que regresó este curso tras trece años de espera.

"No sé qué decir, el gol es de todos, la acción la hizo el Tucu (Correa), el mérito es suyo. Estábamos volcados al ataque convencidos de que podía pasar algo. Hoy sin palabras, digo la verdad", reconoció un emocionado Caicedo al acabar el partido del Olímpico romano en declaraciones a la televisión italiana "Dazn".



"Hoy fallé dos jugadas, el campo no estaba al máximo. Pero este equipo no deja de luchar nunca, estábamos convencidos de que podía pasar algo", insistió.



El ecuatoriano, que juega en el Lazio desde 2017, lleva cuatro goles en ocho partidos este año y, en total, ha firmado 28 dianas en 117 partidos.

"Caicedo es un gran jugador, un grandísima persona, que cuando llegó, en cinco meses se hizo querer por todos, está siempre disponible. Ya en la primera temporada hizo grandísimas cosas, pedí al club que pudiera quedarse con nosotros tras ese primer año", dijo el técnico Simone Inzaghi al finalizar el encuentro.

"Para mí es el jugador ideal para completar la delantera. Se merece todo", añadió.

Los goles de Caicedo mantuvieron con vida a un Lazio que en las últimas semanas tuvo que convivir con una larga serie de lesiones y, fuera del campo, con una situación delicada en la gestión de los test PCR para detectar casos de coronavirus.



De hecho, la Federación de Fútbol italiana (FIGC) abrió el pasado 3 de noviembre una investigación por presuntas violaciones del Lazio en el protocolo sanitario federal, después de que algunos jugadores se quedaran fuera de las listas de la Liga de Campeones, pero compitieran pocos días después en el campeonato doméstico.

El fiscal de la FIGC ordenó dos investigaciones en el centro deportivo del Lazio, en las que los responsables de comprobar el respeto del protocolo sanitario han escuchado al presidente Claudio Lotito y al médico Ivo Pulcini.



La Fiscalía federal también registró los resultados de los test PCR a los que fue sometida la plantilla del club romano antes del partido europeo Brujas-Lazio, de la semana pasada, el de la Serie A Torino-Lazio y el otro cruce europeo disputado el último miércoles contra el Zenit San Petersburgo, en el que algunos jugadores volvieron a ser baja.

El Lazio, contrariamente a lo que hacen la mayoría de los clubes de la Serie A en esta pandemia, no publica los nombres de sus jugadores positivos por coronavirus, pero los medios italianos coinciden en asegurar que se trata del italiano Ciro Immobile, el albanés Tomas Strakosha y el brasileño Lucas Leiva, que de hecho este domingo estuvieron de baja.