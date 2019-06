Cagliari anunció por “WhatsApp” la renovación de un jugador

El presidente del equipo italiano, Tommaso Giulini, publicó vía Twitter la insólita manera en la que se concretó la renovación de contrato del mediocampista Luca Cigarini con el Cagliari de la Serie A.

En una conversación por WhatsApp entre el presidente rossoblu y el jugador se confirmó la extensión de contrato con el Cagliari. El ambiente de la conversación fue jovial entre ambos y Cigarini con un emoji de guiño concluyó la conversación.

“Do we have a deal” (¿Tenemos un trato?), escribió Giulini y con un enfático “Yes, we do!!!” contestó el jugador del Cagliari, según se lee en la captura de pantalla. Aún no se sabe por cuánto se extiende el contrato, pero ha sido muy peculiar la forma de anunciar la renovación del contrato.

"Grande Ciga (como es apodado Cigarini), estamos en tus manos, o mejor, en tus pies. Te espero mañana para la firma", concluyó Giulini.



Cigarini, de 32 años, seguirá en el Cagliari por tercera temporada consecutiva, después de jugar en su carrera con el Atalanta, el Parma, el Nápoles, el Sampdoria y también el Sevilla en la Liga española, en el curso 2010-2011.



Con el cuadro sevillista, el centrocampista italiano llegó a debutar en la Liga de Campeones y acabó el año con 18 encuentros y tres goles, en todas las competiciones