"Cada día crece más la leyenda de 'Mágico' en Cádiz"

Hugo Alberto Vaca compartió al menos dos años en Cádiz con Jorge Mágico González. Ahora, ha llegado a El Salvador junto al presidente del equipo amarillo, Manuel Vizcaíno, para convencer a "Mágico" de que debe volver a Cádiz para juntar al grupo que impactó a una ciudad luego del Mundial de España 1982.

"Cada día se acrecenta más la leyenda de Jorge 'Mágico' González en Cádiz. Las leyendas se van agrandando cuando la persona no está. Se habló la otra vez que iba. Esa leyenda ha pasado de generación en generación. Esa gente que ahora tiene 80 años de edad es la que iba al fútbol en el tiempo de Mágico. Eso del padre pasa al hijo. Jorge está vivo en el corazón de los gaditanos", apuntó Vaca, argentino que llegó en 1978 al equipo de Cádiz, en plática exclusiva con EL GRÁFICO.

Vaca no es parte de la nómina administrativa del equipo gaditano. Trabaja ahora en medios de comunicación, pero ahora está acá para ayudar a Vizcaíno a contactar a González, a ese salvadoreño que se ganó el aprecio de muchos hinchas de Cádiz.

Muestra de ello es que la puerta 11 del estadio Ramón de Carranza sigue llevando el nombre del mejor jugador salvadoreño de toda la historia. Según Vaca por ese acceso es donde entran las Famosas Brigadas Amarillas, que son parte del aliento del equipo gaditano. Ahí se entonan los cánticos para apoyar al plantel amarillo y azul.

"Luego de que estuvimos en Cádiz, no nos vimos con Jorge hasta 2004, cuando estuvimos en el país para jugar un partido homenaje para 'Mágico'. Ese juego fue una auténtica fiesta. Fue cuando el estadio Flor Blanca pasó a llamarse Mágico González. Yo vengo acompañando al presidente para buscar esa oportunidad de que Jorge visite Cádiz. Todavía los cadistas, los de mayor edad, siguen teniendo veneración por Jorge", apuntó el exjugador argentino.

Luego, Vaca indicó que Mágico no sólo se ganó el cariño de la afición de Cádiz en su paso por el balompié ibérico. "Fue un salvadoreño que se hizo querer por Cádiz. Pero no solo de ese equipo. En televisión nacional, cuando se habla de 'Mágico', la gente se vuelca. No es solo Cádiz y El Salvador. Es España y El Salvador en este caso", apuntó el gaucho.