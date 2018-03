CONCACAF ya tiene en sus manos el expediente del juego Olimpia-Alianza

El secretario general de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), Mario Monterrosa, aseguró que el caso de manipulación de pólvora y lanzamiento de bengalas a la cancha del estadio Tiburcio Carías Andino en el juego Olimpia de Honduras y Alianza de El Salvador, por Liga de CONCACAF, ya fue informado a las autoridades de pertinentes, para que se tomen las decisiones respectivas por la comisión disciplinaria de CONCACAF.De acuerdo con Monterrosa también fue incluido en el expediente la agresión que recibió el plantel albo en su bus de parte de supuestos aficionados de Olimpia, camino al estadio Nacional en Tegucigalpa.El dirigente guatemalteco dejó claro que no habrá sanciones al conjunto hondureño en lo deportivo. Es decir que no está en riesgo la clasificación del plantel merengue a semifinales del certamen regional. "Es un factor extra cancha. La sanción puede ser al estadio y económica", explicó Monterrosa en plática con EL GRÁFICO, dese Tegucigalpa.El dirigente chapín indicó que ahora toca estar a la espera de lo que decida la comisión disciplinaria de UNCAF en las próximas horas.Luego, Monterrosa no opinó sobre si el árbitro mexicano Luis Enrique Santander debió suspender el juego a dos minutos del final del tiempo reglamentario. El réferi mexicano se apoyó en su momento con el comisario del juego, luego de ver amenazada la integridad de algunos jugadores albos, pero determinó continuar el partido.