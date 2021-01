CONCACAF ratificó Preolímpico en Guadalajara

Este jueves, la CONCACAF ratificó a la ciudad de Guadalajara como sede del campeonato Preolímpico que dará dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El torneo se llevará a cabo entre el 18 y 30 de marzo en el Estado de Jalisco.

El Salvador buscará la plaza para la justa olímpica luego de 52 años de su última y única clasificación. La Azul estará ubicada en el grupo B del torneo junto a Honduras, Canadá y Haití; mientras que en el grupo A estarán el anfitrión México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.

Concacaf confirma que Guadalajara será sede de la Clasificatoria Olímpica Masculina en marzo de 2021https://t.co/flJZMLWGVg



Concacaf confirms Guadalajara to host Men’s Olympic Qualifiers in March 2021 https://t.co/OWIlIj2lGn pic.twitter.com/bDGfeJBFzu — Concacaf (@Concacaf) January 14, 2021

Inicialmente, este campeonato estaba programado para el mes de marzo del 2020, sin embargo, debido a la pandemia se tuvo que posponer. Los escenarios sedes de este Preolímpico serán el estadio de Jalisco y el Akron.

Por otra parte, el formato de competencia dicta que el primer y segundo lugar de cada grupo avanzará a la ronda de semifinales, y los dos países que clasifiquen a la gran final serán los acreedores de las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

TE PUEDE INTERESAR: Liga mayor escuchó propuestas de los técnicos de selección mayor y sub 23

HUGO PÉREZ, A LA CABEZA DE LA PREOLÍMPICA

El Salvador presentó a Hugo Pérez como entrenador de la Preolímpica, quien tendrá como asistente técnico al ex jugador Juan Carlos Serrano. Los trabajos de la Azul comenzarán el lunes 18 de enero con microciclos de cuatro a cinco días con los jugadores de los equipos que ya no están en competencia en la primera división

La segunda etapa en el plan de Hugo Perez es tener a los futbolistas a tiempo completo en febrero y la tercera fase será previo al viaje a Guadalajara.

"Es un orgullo y siempre me siento identificado con El Salvador y siempre que participa la selección en un evento estoy pendiente. Para mí esto es muy importantísimo, no por mi carrera, sino por el deseo de poder venir, contribuir, ayudar a mi país y ayudar a los jugadores. Estoy con el deseo de empezar a trabajar", dijo el ex futbolista.