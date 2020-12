CONCACAF implementará VAR en Copa Oro y Liga de Campeones 2021

La CONCACAF informó que en el 2021 implementará video arbitraje (VAR) en las ediciones de Copa Oro y Liga de Campeones.

La Confederación, desde el 2019, empezó a capacitar a árbitros de la región y debido a la cancelación de varias competencias a causa de la pandemia, la tecnología en el fútbol de la CONCACAF llegará hasta el 2021 en una competencia de selecciones nacionales y otra de clubes.

Iván Barton, árbitro salvadoreño, ha sido capacitado en el video arbitraje por parte de la CONCACAF.

"A pesar de estos desafíos, Concacaf introducirá el VAR en la edición 2021 de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL) y la Copa Oro 2021 de la Concacaf", confirmó el ente regional.

Asimismo explicó que la recién culminada Liga de Campeones de la CONCACAF, ganada por Tigres de México, no se implementó la herramienta tecnológica porque la competencia inició sin ella, por ende, tenía que terminar así.

Iván Barton e Ismael Cornejo recibieron la primera etapa de la Certificación para Árbitros Asistentes de Video VAR de CONCACAF en enero del 2020. Foto cortesía.

"En la edición de este año de la Liga de Campeones no se podía implementar la utilización del VAR porque al comienzo de la competencia no se utilizó y por ello no se podía utilizar", dijo la CONCACAF en el comunicado.