CONCACAF hace oficial su candidatura al mundial 2026

La Concacaf hizo oficial este lunes que quiere organizar la Copa del Mundo de 2026 al anunciar la candidatura conjunta de de México, Estados Unidos y Canadá, que son los que tienen mayor infraestructura futbolística de la región.

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de New York, con la presencia de Decio de Maria, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y vicepresidente de CONCACAF; de Víctor Montagliani, presidente de CONCACAF y presidente de la Federación Canadiense de Fútbol y de Sunil Gulati, presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y miembro del Consejo de la FIFA.

El mundial de 2026 será será ya con 48 equipos participantes lo que abre la opción de una organización tripartida.



Según expresó, Gulati, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "está particularmente contento que México sea parte de esta candidatura".

Además el federativo estadounidense manifestó que en la propuesta presentada se incluye que 60 de los 80 partidos que tendría el mundial se disputen en Estados Unidos, entre ellos la final. El resto serían divididos en México (10) y Canadá (10), que podrían albergar el choque inaugural, un punto que todavía está en discusión.



Eso sí, la fase final de la copa del mundo se disputaría en Estados Unidos.

Por su parte, Decio De María, manifesto que este anuncio que "para mi país es un día muy importante porque se cumplen varios objetivos; el fútbol permite unir países, construir sueños y emociones".

México fue anfitrión, en el pasado, de las Copas del Mundo en 1970 y 1986, mientras que Estados Unidos fue la sede en 1994. Para Canadá sería la primera oportunidad de recibir el evento futbolístico más importante.

It's official! USA, Canada and Mexico declare intention to submit unified bid to host 2026 FIFA World Cup.



Details: https://t.co/Ua6lVOMXl6 pic.twitter.com/ye10ll5ypR