CONCACAF evaluará el Cuscatlán para los juegos de Alianza en Liga de Campeones

Pedro Hernández, presidente de Alianza, aseguró que este viernes 13 se realizará la inspección no solamente del estado de la cancha del estadio Cuscatlán, si no que de todo el inmueble deportivo. El mandamás albo aclaró que existe una preocupación de parte del equipo paquidermo que no pueda superar dicha revisión de parte de la CONCACAF y que esto perjudique la realización del primer juego ante el Philadelhia por la Liga de Campeones.

"Claro que nos preocupa esa inspección porque realmente si el estadio no pasa la evaluación nos estará condenando a jugar los dos partidos en Filadelfia, siendo esto una pérdida deportiva y económica para Alianza. Son cosas que nosotros necesitamos sentarnos con EDESSA para hablar del tema porque sabemos que la finalidad del estadio es netamente deportiva y no de otra índole", afirmó el dirigente capitalino.

Hernández también agregó que "Como Alianza nos ha dañado ese problema y siento que no se ha reparado el daño que hemos sufrido de utilizar las instalaciones que por años lo hemos utilizado, es preocupante no poder jugar allí, hicimos la consulta si estará listo para jugar nuestro primer juego de local y nos han respondido que sí, pero no sabemos si es solo una respuesta para evadir responsabilidades o si realmente los informes técnicos que tienen es cierto".

El presidente de LAianza también adelantó que si el Cuscatlán no pasa la revisión del ente regional, se estaría negociando cambiar la localía con el equipo norteamericano o solicitar el Ana Mercedes Campos como sede. "Si (la CONCACAF) no acepta alguna permuta (con el Philadelphia Union) para jugar primero en Estados Unidos estamos viendo como un plan B jugar en el estadio de Sonsonate".

Ya para finalizar, el dirigente de la primera reveló que dicha revisión se debe a un hecho infortunado que sufrió un personero de CONCACAF con las personas de EDESSA cuando quiso ver la condición de la grmna. "Entiendo que un personero de la CONCACAF estaba en el país y llegó a tratar de ver la grama del estadio pero le negaron el acceso al estadio, para mí fue un grave error porque entiendo que fue la misma persona que estuvo de delegado de cancha en el Mundial de Catar, esa negativa provocó informar a CONCACAF y ahora no solo es la revisión de la grama y de la cancha, si no que ahora es una revisión total del estadio, una lástima la manera en que se manejan estos temas, una simple verificación, algo sencillo se convirtió en otra cosa que puede ser dañino para Alianza en ese torneo."