CONCACAF confirma nuevo formato de eliminatorias rumbo a Catar 2022

Concacaf publicó hoy un calendario internacional masculino actualizado que incluye un nuevo formato para la Clasificatoria de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y actualizaciones a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro 2021.





La nueva Clasificatoria de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 estará compuesta de tres rondas y brindará a todas las Asociaciones Miembro participantes la oportunidad de competir por los 3.5 puestos de la Confederación en la Copa Mundial.



La Primera Ronda (30 equipos) la jugarán las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 6-35, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.



Por medio de un sorteo, los 30 equipos nacionales masculinos serán divididos en seis grupos de cinco. Los seis equipos mejor clasificados, El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente.



En esta primera ronda, cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos; dos de local y dos de visitante. Estos partidos se disputarán en las Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020.



Al final de la primera ronda; Los seis países que ganen su grupo avanzarán a la Segunda Ronda.



La Segunda Ronda (seis equipos) la jugarán los ganadores de cada uno de los grupos de la Primera Ronda. Los enfrentamientos directos han sido predeterminados y serán de la siguiente manera:

Ganador del Grupo A vs ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs ganador del Grupo D

Los equipos jugarán ida y vuelta, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo 2021. Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la Ronda Final.



La Ronda Final de la Clasificatoria de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 verá a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasificadas 1-5, según el Ranking FIFA del 16 de julio de 2020.



Los equipos clasificados 1-5 ya había acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA para garantizar su lugar en la Ronda Final, antes del desarrollo de un nuevo formato para la Clasificatoria de Concacaf.



Equipos de la Ronda Final (ocho): 1. México, 2. Estados Unidos, 3. Costa Rica, 4. Jamaica, 5. Honduras, 6. Ganador de la segunda ronda, 7. Ganador de la segunda ronda, 8. Ganador de la segunda ronda.



La Ronda Final comenzará en la doble fecha FIFA de junio 2021 y continuará en las Fechas FIFA de septiembre, octubre, noviembre 2021, y enero y marzo 2022.



Los ocho equipos jugarán ida y vuelta, con cada equipo jugando 14 partidos.



Al final de la tercera y última ronda, los mejores tres equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El cuarto equipo se clasificará para el repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio del 2022.

Liga de Naciones Concacaf



La Liga de Naciones Concacaf es una parte clave de la estrategia de la Confederación para proporcionar la oportunidad de jugar partidos más competitivos para los equipos nacionales de toda la región.



La fase de grupos inaugural incluyó a los 41 equipos nacionales masculinos de Concacaf, con partidos en toda la región, durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre 2019.



Los ganadores de cada uno de los Grupos de la Liga A: México, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica clasificaron para la primera edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, que originalmente estaban programadas para junio de 2020, pero tuvieron que ser suspendidas debido a la situación de salud pública.



Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2019/20 ahora se llevarán a cabo en la Fecha FIFA de marzo 2021, en una sede en los Estados Unidos por determinar.



Como se anunció previamente, los enfrentamientos de semifinales serán Costa Rica vs México y Estados Unidos vs Honduras, según lo determinado por sus actuaciones en el campo (puntos ganados) durante la fase de grupos.



En la Final de la Liga de Naciones Concacaf se coronará al primer campeón. Todos los partidos (semifinales, partido por el tercer lugar y la final) se jugarán durante una Fecha FIFA.



Adicionalmente, Concacaf ahora puede confirmar que la segunda edición de esta emocionante competencia, la Liga de Naciones Concacaf 2022/23, comenzará en junio de 2022 y concluirá con las Finales en marzo de 2023.



Copa Oro 2021



La Copa Oro es la competencia internacional de fútbol masculino más importante de la Confederación. El evento de 2019 se amplió de 12 a 16 equipos y la final, jugada entre México y Estados Unidos, fue vista por un récord de 8.5 millones de aficionados.



Concacaf ahora puede confirmar que la fecha de inicio de la Copa Oro 2021 será el 10 de julio de 2021, y la final tendrá lugar el 1 de agosto de 2021.



La Clasificatoria a la Copa Oro 2021, que debía jugarse en las Fechas FIFA de marzo y junio 2020 fue suspendida.



Concacaf ahora trabajará para crear una ronda preliminar centralizada de la Copa Oro para aquellos equipos que debían jugar la Clasificatoria.



Esta ronda preliminar tendrá lugar en los Estados Unidos, la semana antes del comienzo de la fase de grupos de la Copa Oro 2021. En las próximas semanas se proporcionarán más detalles sobre el formato y el calendario.



Los 12 equipos participantes en la ronda preliminar son: Bahamas, Barbados, Bermudas, Cuba, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Montserrat, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.



"Muchas comunidades en la región de Concacaf continúan enfrentando circunstancias muy difíciles debido a la situación actual de salud pública y mis pensamientos y oraciones están con ellas", dijo el Presidente de Concacaf, Víctor Montagliani.



“Dada la cancelación de las Fechas FIFA de marzo, junio y septiembre, y con un gran número de nuestras Asociaciones Miembro que no pudieron completar un ciclo completo del Ranking FIFA, la Clasificatoria de Concacaf anterior se vio comprometida y se requirió un nuevo enfoque”.



“Con el lanzamiento de la Liga de Naciones Concacaf en 2018 y la expansión de la Copa Oro en 2019, hemos brindado constantemente más oportunidades para que todas nuestras Asociaciones Miembro jueguen y compitan en el escenario internacional. Ese fue nuestro punto de partida para desarrollar este nuevo formato y creemos que hemos alcanzado el equilibrio correcto.



“Todos los equipos ahora tienen la oportunidad de competir para llegar directamente a Catar 2022 y soñar con jugar en una Copa Mundial, asimismo, hemos respetado las posiciones de aquellas naciones que ya se habían clasificado matemáticamente para la Ronda Final bajo el formato anterior.



"El amor por nuestro juego continúa creciendo en toda la región y con la Clasificatoria de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y el camino a la Copa Oro 2021 reprogramadas en el calendario internacional de fútbol masculino, tendremos grandes partidos este año y en 2021”



"Nuestras próximas prioridades son continuar avanzando en los planes para la reanudación de nuestras competiciones de clubes y asegurarnos de finalizar un calendario internacional femenino para los próximos años, que respalde el desarrollo continuo del fútbol femenino en nuestra región”, agregó Montagliani.



El sorteo para todas las rondas de la Clasificatoria de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se llevará a cabo a mediados o finales de agosto de 2020. Más detalles se anunciarán en los próximos días.