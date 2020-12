CONCACAF aún no define sede del Premundial de fútbol playa

La selección nacional de fútbol playa de El Salvador está trabajando desde el pasado 1 de diciembre con miras a su participación en el Premundial de la CONCACAF, el cual aún no tiene sede definida.

Sin embargo, el pasado 14 de diciembre, el presidente de la FESFUT Hugo Carrillo aseguró que El Salvador solicitó ser sede del Premundial 2021, el cual dará dos plazas para el Mundial de la categoría que se realizará en Rusia en agosto del mismo año.

"Hemos mandado la solicitud, las cartas para poder ser sede del próximo premundial de fútbol playa. A nivel de Centroamérica, el norte y muchos países de sudamérica, me atrevo a decir que El Salvador es de los únicos países que tiene instalaciones adecuadas para la práctica del fútbol playa, por eso es que nosotros estamos interesados como Comité Ejecutivo, solicitar a la CONCACAF que se haga el Mundial", dijo Carrillo.

Al consultar a Iñaki Ibarra, portavoz de Beach Soccer Worldwide, confirmó que El Salvador sí es candidata a ser sede del Premundial de fútbol playa, sin embargo, CONCACAF aún no define cuál país será el anfitrión.

"El Salvador es una de las candidatas, pero CONCACAF no ha tomado ninguna decisión", afirmó Iñaki, vocero de Beach Soccer Worldwide.

Asimismo, afirmó que la CONCACAF tampoco ha definido fecha, ni los países que competirán por las dos plazas para el Mundial de Rusia.

"No hay nada definido de momento, ni siquiera hay sede definida, esperamos tener noticias en enero. Al no haber fechas confirmadas, no se han enviado las invitaciones oficiales. Por lo tanto, las selecciones participantes tampoco se conocen todavía", añadió Ibarra.

De ser elegido por CONCACAF, El Salvador sería por segunda vez sede del Premundial de fútbol playa tras ser el anfitrión en el año 2015, donde la selección nacional no pudo alcanzar el boleto al Mundial tras ser eliminados en la ronda de semifinal.

La selección nacional que dirige Rudis Gallo buscará su quinta clasificación a un Mundial de la categoría. El Salvador ha estado ausente en las últimas tres citas mundialistas.