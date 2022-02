CONCACAF anuncia los nominados a los Premios Jugador y Jugadora del Año 2021

Concacaf ha anunciado los nominados y la apertura de la votación de los aficionados para los nuevos premios de la Confederación que se enfocan exclusivamente en dos categorías individuales: Jugador del Año de Concacaf y Jugadora del Año de Concacaf.

Los nominados han sido seleccionados en base a estadística y la votación de paneles de expertos compuestos por exjugadores profesionales masculinos y femeninos, y miembros de los medios de comunicación. Para ser elegible para estos nuevos premios de Concacaf, todos los jugadores han cumplido con uno de los siguientes criterios:

Haber jugado para el equipo nacional mayor Masculino o Femenino de una Asociación Miembro de Concacaf (en competencias y partidos elegibles de Concacaf y la FIFA).

Independientemente de la nacionalidad, haber jugado en un club (en el 2021) que participe en la primera división de una liga profesional Masculina o Femenina sancionada por Concacaf y la FIFA.

Luego del proceso de nominación, Concacaf continuará con su filosofía de poner el futbol primero con un proceso de votación que garantizará que los jugadores, entrenadores, medios y aficionados determinen a los ganadores.

Los nominados para el Jugador del Año 2021

Michail Antonio (JAM) / West Ham United FC (ENG)

Jonathan David (CAN) / LOSC Lille (FRA)

Alphonso Davies (CAN) / FC Bayern Munich (GER)

Hirving Lozano (MEX) / SSC Napoli (ITA)

Weston McKennie (USA) / Juventus FC (ITA)

Christian Pulisic (USA) / Chelsea FC (ENG)

Las nominadas para la Jugadora del Año 2021

Crystal Dunn (USA) / Portland Thorns FC (USA)

Jessie Fleming (CAN) / Chelsea FC (ENG)

Lindsey Horan (USA) / Olympique Lyonnais (FRA)

Stephanie Labbé (CAN) / Paris Saint-Germain (FRA)

Stephany Mayor (MEX) / Tigres UANL (MEX)

Christine Sinclair (CAN) / Portland Thorns FC (USA)