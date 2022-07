CONCACAF advierte a Alianza, Águila y Platense de eliminación ante sanción FIFA a FESFUT

La CONCACAF dio a conocer este viernes que los equipos salvadoreños Alianza, Águila y Platense, tienen riesgo de quedar fuera de la Liga CONCACAF de clubes que inicia la próxima semana. A través de una carta firmada por parte de Carlos Fernández, director de competencias, el ente regional advierte sobre la media ante una sanción de parte de FIFA a nuestro país.

"En vista de la actual situación afrontada por la FESFUT, dicha entidad enfrenta la posibilidad de ser suspendida" por parte de la FIFA, tal y como se dio a conocer ayer. Ante esta situación, y en caso se "materialice" la suspensión, la CONCACAF advierte de las medidas a tomar ante los equipos salvadoreños.

"Los clubes afiliados a la FESFUT no podrán participar o no podrán seguir participando de la Liga CONCACAF", además de los equipos salvadoreños que estén en disputa o pendientes de disputar la Liga CONCACAF 2022 "no podrán seguir participando y se le otorgará el pase a la siguiente ronda al club adversario".

Misiva de CONCACAF a equipos de El Salvador con la advertencia de si hay suspensión de la FIFA hacia FESFUT quedarán eliminados de Liga CONCACAF.

El Águila enfrenta al Alajuelense este martes por la noche en el estadio Barraza mientras que el Platense visita al Verdes de Belice el miércoles, ambos por la fase regional. En tanto, el Alianza espera el ganador de la serie entre plateados y beliceños. En caso de concretarse la sanción de FIFA, estos equipos cuscatlecos quedarán eliminados.