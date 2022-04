Busquets deja atrás otro registro de Iniesta en el Barcelona

Cuando Sergio Busquets debutó con el FC Barcelona en un empate a uno con el Real Racing Club de Santander en septiembre de 2008, pocos podían imaginar lo importante que iba a ser, y lo rápido que lo sería. El nuevo entrenador del Barça en ese momento, Pep Guardiola, lo sacó del banquillo y lo situó en el centro del campo, donde se ha quedado hasta hoy.

Busquets sigue siendo un jugador clave para el Barça a las órdenes de su actual entrenador y antiguo compañero de equipo, Xavi Hernández, un hecho que se refleja en que el centrocampista superó un hito importante el jueves por la noche. Al ser titular en el partido contra la Real Sociedad en LaLiga Santander, Busquets superó a Andrés Iniesta y se convirtió en el tercer jugador del FC Barcelona con más partidos en la historia del club, con un total de 675 y sumando.

Por delante de él sólo están Xavi, con 767, y Lionel Messi, que jugó con el club un récord de 778 veces, estadísticas que ponen de manifiesto el legado de Busquets durante más de una década en el Camp Nou.

Su palmarés es una prueba más, con ocho títulos de LaLiga Santander y tres trofeos de la Champions League, entre otros premios y títulos, como la Copa del Mundo de 2010 con España.

A pesar de sus muchos éxitos, Busquets no es un jugador ni una persona que acapare los focos y a menudo está en su mejor momento cuando pasa desapercibido, manejando tranquilamente los hilos del centro del campo del Barça desde su puesto de pivote.

Aunque algunos se preguntaban si estaba en declive, a la edad de 33 años, la llegada de Xavi y la vuelta al juego tradicional del FC Barcelona han dado un nuevo impulso a Busquets en particular.

El rápido ascenso de Busquets con Guardiola y Del Bosque

En 2008, Guardiola se atrevió a apostar por un joven de 20 años que aún no había demostrado su valía, pero que no tardó en dar sus frutos, ya que el FC Barcelona logró un triplete extraordinario. La victoria en la final de la Champions League contra el Manchester United en Roma en 2009 permitió a Busquets seguir los pasos de su padre Carles, el ex portero del Barça que ganó la competición en 1992, aunque como suplente.

"Juega siempre pensando en los demás", explicó Guardiola. "Entiende los mensajes inmediatamente, sabe lo que necesita el equipo y se adapta a ello con discreción, ve los problemas y aporta soluciones. Juega con sencillez y claridad".

El seleccionador español Vicente del Bosque, como la mayoría de los que vieron la temporada de debut de Busquets en el Barça, no tardó en convocarlo para la selección y luego recrear el trío de centrocampistas del club catalán en el Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que España levantó el trofeo por primera vez.

"Si miras el partido, no verás a Busquets", dijo Del Bosque. "Si miras a Busquets, verás todo el partido".

El actual seleccionador de España, Luis Enrique, es igualmente fiel a Busquets que ha disputado 133 partidos con su país, lo que significa que está empatado con Xavi y sólo por detrás de Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167).

Aunque jugó como delantero en las categorías inferiores antes de fichar por el FC Barcelona, su carrera profesional se ha desarrollado en el mediocampo defensivo y Busquets no destaca por su faceta goleadora, con sólo 17 tantos en los últimos 14 años. No es especialmente rápido ni fuerte, pero su lectura del juego y su inteligencia futbolística son excepcionales.

El juego de posición del Barça, siempre en el lugar adecuado y en el momento oportuno, es lo que hace que Busquets sea tan brillante y lo que quizás le impide recibir los mismos reconocimientos que reciben algunos de sus ex compañeros.

Sin embargo, los responsables del club, desde Guardiola hasta Xavi, pasando por Luis Enrique, saben lo crucial que es y eso se refleja en los números, ya que supera a Iniesta y se sitúa entre los tres jugadores que más partidos han disputado en la historia del FC Barcelona.