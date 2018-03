Busquets crea polémica antes del clásico ante Real Madrid

BARCELONA, ESPAÑA. El centrocampista del Barcelona Sergio Busquets cree que "es obvio que faltan fichajes", aunque no da la Supercopa de España por perdida y confía en que el equipo haga este miércoles un buen partido contra el Real Madrid en el Bernabéu."El otro día dije que había que renovarse, pero no por la derrota (1-3 en la ida), sino porque cada año el fútbol es más exigente. Está claro que faltan fichajes. Cuantos más vengan y de mayor calidad, mucho mejor", declaró el jugador antes del clásico de hoy, en el Santiago Bernabéu.Busquets admitió que Neymar "solo hay uno" y que el equipo "obviamente ha perdido poder ofensivo" con su marcha al PSG, pero se ha mostrado convencido de que, aun si refuerzos, el Barcelona puede ganar hoy en el Bernabéu. Debe remontar el 1-3 de la ida."Sabemos que el título está difícil, pero ni mucho menos lo damos por perdido. Tenemos que ser un equipo sólido, compacto, estar bien defensivamente, porque si marcan la cosa se nos complicará aun más. Hacer tres goles no va a ser fácil, pero los hemos hecho muchas veces allí", apuntó.El partido ante el Real Madrid, en el marco de la vuelta de la Supercopa de España, es hoy, a las 3:00 de la tarde de El Salvador. En nuestro país solo se podrá sintonizar por la señal de Sky.Busquets defendió el fichaje de José Paulo Bezerra Paulinho, que el jueves será presentado como nuevo jugador del Barcelona: "Su llegada es muy buena, porque es un perfil diferente de lo que tenemos. Es un gran jugador, titular con Brasil, una de las mejores selecciones del mundo, y vamos a recibirlo con los brazos abiertos".Preguntado por la posibilidad de que Valverde cambie el 4-3-3 habitual en el esquema del conjunto azulgrana para jugar con doble pivote, algo que condicionaría su juego, Busquets no ha querido mojarse al respecto."Hay tantas variantes a la hora de jugar con un doble pivote que no te podría contestar sobre si me encontraría a gusto o no. Yo me encuentro bien cuando el equipo juega bien, estamos juntos y tenemos la posesión", afirmó.