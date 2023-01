Busquets: "Ganar al Madrid sería un impulso"

El español Sergio Busquets, centrocampista y capitán del Barcelona, aseguró que, en caso de ganar la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid de este domingo, "sería un impulso para seguir en la dirección correcta" que, consideró, lleva el conjunto azulgrana.

"El último título fue la Copa del Rey -2021- y ha habido cambios de entrenador, jugadores... Sería un impulso más y una motivación extra para hacer bien las cosas y un impulso para seguir en la dirección correcta que llevamos", dijo en rueda de prensa.

"Más allá de ganarle al Real Madrid, que hace especial ilusión, nos tenemos que centrar en nosotros y valorar el llegar a una final, poder ganar un titulo después de muchos años sin lograrlo y muchos cambios. Cuando se consiguen títulos todo es mucho más fácil", añadió.

"La Liga y la Supercopa son dos competiciones diferentes. Está claro que el equipo que gane, esperemos que seamos nosotros, nos de mucha confianza. Tenemos puntos de margen en la Liga, pero son pocos y quedan muchos partidos por disputarse", declaró.

Un Busquets que aseguró que el hecho de poder levantar su primer título como capitán es "una motivación más".

"Estamos a 90 minutos de ganar un título. Intentaremos ayudar entre todos a que sea así. Ha llegado el momento y hay que estar preparados", completó.

El centrocampista valoró el estado de forma en el que llega su equipo, al que le cuesta cerrar los partidos y del que Xavi aseguró que cuentan con una desventaja en el aspecto psicológico.

"Hay momentos durante el partido en los que es verdad que es muy importante lo psicológico, pero hay muchos factores que influyen en los partidos. Ojalá podamos tener todos los aspectos controlados", declaró.

"Es un factor más que, unido a no poder cerrar los partidos, también vale. El poder ganar duelos y estar juntos defensivamente es importante para el equipo. Es un paso más a este crecimiento que le podemos pedir al equipo", comentó sobre los problemas del Barcelona para lograr una buena renta de goles.

"Se trata de un trabajo de equipo, más allá del esquema. Si somos un bloque y estamos juntos será mucho más fácil para mí y para el equipo", explicó sobre cómo le influye jugar con cuatro o tres centrocampistas.

Un Busquets del que Xavi aseguró que marcó "un antes y un después" en la posición de mediocentro defensivo, y, valoró, al ser preguntado por EFE, qué legado considera él que ha dejado en el fútbol.

"No me gusta hablar mucho de mí y mí legado, yo siempre he intentado hacer lo mejor para el equipo y hacer lo mejor para mis compañeros, que todos brillaran y les llegara el balón en las mejores circunstancias. Siempre he intentado sumar, soy una persona normal", dijo.

Por último, Busquets, quien falló el tercer penalti de la tanda que eliminó a España frente a Marruecos en el Mundial de Qatar, aseguró que "fue elección del cuerpo técnico" que él no tirara ninguno de los cinco primeros penaltis frente al Betis.