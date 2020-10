Buitrago: "Quedé con buenas sensaciones del grupo"

Daniel Buitrago es el último refuerzo en incorporarse a las filas del Sonsonate y ha llegado con las expectativas altas a tal punto que su objetivo es ser campeón. El delantero colombiano espera debutar este fin de semana ante un Isidro Metapán que llega con mucho colmillo luego de dos victorias.

Buitrago destaca que se ha llevado una grata sensación del equipo luego que pudo ver el rendimiento el pasado fin de semana ante el FAS y que saldaron con una victoria. El mismo delantero se define como un elemento de buena técnica y que espera aportar goles al equipo para llegar a la final.

"Ya cumplí una semana de trabajo y la verdad es que estoy muy contento. Después del triunfo del sábado (ante el FAS 2-0) quedé con buenas sensaciones y ojalá pueda aportar al grupo. Soy un jugador con mucha técnica, inteligente, zurdo y con buena pegada", dijo el cafetero.

Los jaguares no son un rival fácil y esa es la sensación que le ha trasmitido el grupo de jugadores a Buitrago. Por ello, confía en que puedan estar concentrados para superar a un adversario que es el goleador del campeonato con nueve tantos a su favor y solo uno en contra.

Además, el equipo cocotero se estrenará de local en el campeonato luego de dos salidas pero será en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán, pues el escenario del Ana Mercedes Campos, en Sonsonate, acarrea una sanción desde el cierre de la pasada campaña.

"El grupo es muy unido, están jugando muy bien. Sobre el Metapán, aún no conozco muy bien a los rivales aunque los compañeros me han manifestado que es un buen equipo y sus dos últimos resultados han sido positivos. Nosotros hemos trabajado muy bien, somos conscientes que el fin de semana ya pasó y estamos con mucha disposición para este partido", agregó.

Sobre su adaptación, Buitrago confiesa que va de la mejor manera, con muchas ganas de jugar aunque el calor ha sido un factor importante. Aún así, la convivencia con el grupo ha sido positivo y lo califica como "una familia" la cual le motiva para llegar a una final y ganarla.

"Ya estoy adaptándome al país, en los primeros días me costó un poco por la temperatura y ya en el equipo los compañeros me han ayudado a encontrar ese ritmo y espero llegar a full el fin de semana. Vengo con grandes expectativas y el sábado me di cuenta que tenemos para dar en el torneo. Veo el grupo unido, como una familia y eso ilusiona mucho y ojalá podamos conseguir esa meta que tenemos todos que es ser campeones", expuso.