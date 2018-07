Buffon firma por un año con el París Saint-Germain

ROMA. El meta italiano Gianluigi Buffon, de 40 años, fichó oficialmente este viernes por el París Saint Germain (PSG), con el objetivo de alcanzar en Francia nuevas cumbres en su carrera tras forjar su leyenda durante 17 temporadas en el Juventus Turín.

Tras cerrar su trayectoria en el club turinés con el doblete, título liguero y Copa Italia, Buffon explicó en una rueda de prensa el pasado mayo que se tomaría un tiempo para decidir si seguía jugando y que, en ese caso, solo lo haría en un campeonato de elite.

"No soy uno que cree correcto terminar la carrera en quién sabe qué campeonato de tercer o cuarto nivel. Soy un animal competitivo y en un contexto de ese tipo no podría vivir, no me sentiría cómodo", reconoció el día de su despedida del Juventus Turín barajando la posibilidad de seguir compitiendo.

BAÑADO EN ORO

Veintiuno trofeos de clubes y el Mundial ganado con Italia en 2006, ya le hacen una leyenda eterna del fútbol, pero el arquero siente que todavía puede aportar algo en este deporte y quiere seguir demostrándolo.

Por esta razón, firmó un contrato de un año con el PSG, con opción a otra campaña, lo que prolongará su carrera deportiva.

Con la decepción de no ir al Mundial de Rusia y no haber ganado la Champions con la Juventus, tras unas semanas de reflexión junto a su familia, Buffon decidió aceptar la propuesta del París Saint Germain (PSG), un club que le garantizará seguir compitiendo a alto nivel y que comparte con él unas máximas ambiciones deportivas.