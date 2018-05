Buffon dice adiós a Juventus y selección

La Juventus de Turín perderá el sábado un pedazo de su historia cuando el mítico portero Gianluigi Buffon dispute su último partido de "bianconero" tras 17 temporadas en el club.

Buffon, de 40 años, anunció hoy en una rueda de prensa que dejará el equipo italiano al final de la presente temporada. Aclaró que todavía no ha decidido si colgará para siempre los guantes o si aceptará alguna de las "ofertas estimulantes" que le han puesto encima de la mesa, pero lo que sí sabe es que no vestirá los colores de otro equipo en la Serie A.

"El del sábado será mi último partido en la Juventus", anunció Buffon sobre el duelo ante el Hellas Verona en la última jornada de la Serie A. "Estoy orgulloso de haber podido dar el máximo hasta el final, con un rendimiento a la altura de mi nombre y del de la Juve. Llego tranquilo y feliz a esta despedida".

Considerado por muchos como el mejor portero de lo que va de siglo XXI, Buffon dirá adiós a la Juventus con nueve títulos de la Liga italiana en su palmarés, más que nadie en la historia de la competición.

El sábado, como capitán, será el encargado de levantar en el Juventus Stadium la Liga recién conquistada. El veterano portero fichó por la Juventus en 2001 después de seis temporadas en el Parma, equipo con el que ganó una Copa de Italia y una UEFA.

Con la Juve, sin embargo, llegaron sus mayores éxitos. De "bianconero" ganó nueve ligas, las últimas siete de forma consecutiva, y cuatro Copas. Incluso decidió permanecer en el club cuando bajó a la segunda división del #Sin embargo, su gran cuenta pendiente sigue siendo la Liga de Campeones: perdió las tres finales que disputó.

"Mis principios siempre han sido la honestidad, la lealtad y la lucha contra la hipocresía", señaló hoy el portero de 1,91 metros junto al presidente del club, Andrea Agnelli.

Sobre el futuro, indicó que tiene ofertas para jugar en otros equipos y para ocupar algún cargo en la Juventus. "Por ahora solo sé que el sábado jugaré un partido. Andrea Agnelli sabe todo lo que ocurre, es un consejero.

Hasta hace pocos días tenía claro que dejaba de jugar, pero ahora han llegado propuestas estimulantes", señaló. "La propuesta más estimulante fuera del campo me la ha hecho el presidente.

La próxima semana, tras dos o tres días de reflexión y serenidad, tomaré mi decisión. Seguiré mi naturaleza", agregó. "Elegiré por percepciones, estímulos, estado de forma. Debo hacer muchas consideraciones, sin dejarme llevar por el ímpetu del momento.

No quiero terminar mi carrera en campeonatos menores". Buffon se definió a sí mismo como "un animal competitivo". "Yo no puedo vivir en campeonatos de tercer o cuarta fila. Ahí no me sentiría completo".

El portero ya dejó la selección italiana entre lágrimas en noviembre después de que la Azzurra se quedara fuera del Mundial de Rusia 2018. Buffon disputó cinco ediciones de la Copa del mundo y ganó la de 2006. Además, es el jugador que más partidos ha disputado (176) con la selección nacional.