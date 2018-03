Buffon: “Ganar la Champions será el final perfecto para mi carrera”

CARDIFF. El capitán de la Juventus, Gianluigi Buffon, reconoció hoy que el título de la Liga de Campeones sería "el final perfecto" para su carrera deportiva y calificó el choque de mañana ante el Real Madrid como "un gran desafío"."Sería el final perfecto a mi carrera. A la gente le gusta mucho emocionarse con esto", confesó en la rueda de prensa previa al encuentro que se jugará en el Millennium Stadium de Cardiff.Buffon presentó ante la prensa la imagen de jugador reflexivo que siempre cultivó, muchas veces ofreciendo largas respuestas mirando a la mesa o acariciando el micrófono. Una estampa clásica en el mítico arquero italiano."Es un gran desafío para nosotros. En los momentos en los que vamos a sufrir nos va a ayudar la presencia de los seguidores para poder luchar, contratacar y momentos, en algunos resistir ante el Real Madrid", explicó.A sus 39 años, Buffon afronta una nueva oportunidad de conquistar el único título que le queda por ganar como leyenda de la Juventus."Ganar la Champions me provocaría y me provocará una inmensa alegría. Sabéis cuánto has tenido que sacrificar para lograrlo. No hay nada más bonito que poder recibir un premio cuando lo has sudado", manifestó a la prensa.Buffon elogió enormemente a Cristiano Ronaldo, de quien dijo que "esposible quesea un modelo de deportista a seguir por todos, tanto los grandes como los pequeños"."Cualquiera se tiene que fijar en Cristiano como modelo. Pensaba con 39 años que ya no tenía nada más que aprender, pero soy franco y hablando con Alves (su compañero de equipo) he aprendido mucho. Me ha sorprendido y me ha motivado mucho. Son capaces de ganar muchas veces y siguen. Hay que tener la humildad de seguir", declaró.¿BALÓN DE ORO?La prensa habla en estos días de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y Buffon se jueguen mañana buena parte de sus opciones de llevarse el Balón de Oro, el reconocimiento al mejor jugador de la temporada, algo que el arquero italiano relativizó."Los periodistas escriben artículos muy bonitos. En lo que a mí respecta, ni siquiera se me pasa por la cabeza compararme con Cristiano. Tenemos papeles muy distintos en el campo:yo tengo que defender mi portería y él, atacar. Lo del Balón de Oro me gusta, pero es secundario.Lo que cuenta es intentar ganar mañana", relató.También ensalzó la figura del costarricense Keylor Navas, el arquero del Real Madrid."Ha ganado más Champions (una) que yo, para empezar. Está haciendo cosas excepcionales y se ha consolidado en el Real Madrid. Ha jugado muy bieny eso le sucede a pocos", destacó.Buffon reconoció que está ante la cita de su vida. "Mis emociones serán distintas a las de un jugador más joven o a las de Dani Alves que ya ha ganado la Champions. Va a ser un partido mucho más especial para mí. Mi intención es afrontar del partido como un equipo. Que los cimientos de nuestro trabajo sea el altruismo", pidió.Para finalizar, pidió un equilibrio de las emociones. "Hay que mantenerse sereno y tranquilo, y si te entra la ansiedad volver a equilibrar las emociones. Lo que yo hago es eso. Debería soñar con Cristiano y Benzema y los demás jugadores del Real Madrid, pero no me daría una noche para soñar todos", concluyó entre sonrisas.