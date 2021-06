Buen trabajo en la azul

La selección nacional ganó sus dos partidos eliminatorios bajo la dirección del entrenador Hugo Pérez y su trabajo no ha pasado desapercibido. Entrenadores nacionales consultados por EL GRÁFICO dieron su análisis sobre el desempeño y lo califican como "muy buena".

Para el técnico del Atlético Marte y uno de los que tiene más trayectoria en el fútbol nacional, Nelson Ancheta, destacó la labor de la azul frente a Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua y Barbuda donde El Salvador ganó los dos partidos anotando diez goles y sin recibir un tanto.

"Muy buena la participación de la selección. Siempre que llega un técnico nuevo el entusiasmo es grande y creo que se ha tomado gente que está pasando su buen momento y tienen condiciones. Todos quieren mostrarse y el trabajo del profesor Pérez ha sido muy bueno", dijo Ancheta.

El estratega carabinero destacó también la presencia de nuevos rostros como Eriq Zavaleta, Walmer Martínez y Joshua Pérez, quienes dan un aire fresco a la azul.

"El profe ha planificado muy bien para estos partidos también pensando a largo plazo (Mundial 2026), la idea que estos jugadores puedan tener continuidad. En el caso de Zavaleta muestra buena presencia en el juego aéreo e individual. Ganamos mucho con él. En el caso de Walmer tiene grandes condiciones, el martes fue perdiendo el miedo y anotó gol. Ese Joshua es un gran jugador, es desequilibrante, encarador y con mucho futuro con buen ritmo de juego", agregó el timonel.

Por su parte, Misael Alfaro considera que el balance general es positivo porque la selección ha dejado una buena impresión con fútbol y goles. Las nuevas piezas también han venido a dar su aporte, según destacó.

"El balance es positivo. Se vio una buena diferencia en lo futbolístico. Hay que seguir confiando y apoyando a esta selección. Los jugadores nuevos se han visto interesantes, tiene muy buenas condiciones. También el porterio Mario (González) le irán dando esa condición que necesita la selección. Hay que aplaudir el trabajo que se viene realizando", dijo Alfaro.

Mientras que para Mario Elías Guevara, auxiliar técnico del Once Deportivo, la selección avanzó sin problemas pero antes de festejar hay que ver que se enfrentó a rivales de poco peso.

"Me ha parecido bueno aunque hay que ser conscientes de los rivales que enfrentamos, que no son de peso sino débiles. Pero la selección tiene todo para avanzar y estos partidos han servido para acoplarse, entenderse. He visto bien a la selección", dijo Guevara.

Ojo con el rival

Los entrenadores también manifestaron que aún no hay que festejar pues falta un paso más para ir al octogonal. De acuerdo con Ancheta, hay que conocer bien al rival para no verse sorprendidos.

"Los equipos del Caribe son fuertes, habilidosos y rápidos. Se debe analizar bien y conocer a los rivales. Que los que le ayuden en la parte audiovisual a Hugo Pérez deben darle todos los insumos para que se pueda sacar un buen resultado", externó el timonel marciano.

En tanto Misael Alfaro expuso que la exigencia será mayor y no hay que perder de vista que selecciones como Trinidad y Tobago y Guatemala quedaron fuera haciendo una buena labor.

"Es una instancia difícil, no se esperaba que se quedara Trinidad y Tobago y habla de lo duro que son las eliminatorias. Al igual del caso de Guatemala, que se quedó sin perder un partido. Esperamos que aprovechemos las condiciones y que los muchachos salgan adelante sabiendo que cada rival que venga será más difícil", expuso Misa.

Para Mario Elías Guevara, cerrar en el Cuscatlán esta serie es importante y no se pueden menospreciar a los rivales tomando en cuenta el crecimiento de los países caribeños en los últimos años.

"San Cristóbal nos dará una serie más parejo, pero tenemos la ventaja de cerrar en casa. Estas islas van creciendo, han desarrollado bien y en un par de años nos pueden alcanzar si nos descuidamos. Pero confiamos en el trabajo de la selección para salir adelante, no hay que confiarse", expuso Guevara.