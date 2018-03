Bucaramanga confirma interés por llevar a sus filas a Álex Larín

El gerente deportivo del Bucaramanga colombiano, Enrique Delgado, confirmó hoy, en plática con EL GRÁFICO, el interés por los servicios deportivos de el mediocampista de selección mayor y Alianza, Alexánder Larín.

'"Hay interés en el jugador Larín. Ahora tengo una reunión con el cuerpo técnico para definir el tema de jugadores. Le hemos seguido la pista a ese jugador a través de un técnico colombiano. Le preguntamos por Larín y nos dio buenas referencias. Nos parece interesante. Del juego de El Salvador contra Ecuador vi una parte. Evaluaremos con el concepto de los técnicos y luego con el tema presupuestario"", apuntó Delgado desde Colombia.

Ahora, Bucaramanga tiene en sus filas, con plazas de foráneos, a los panameñosAzmahar Ariano y Gabriel "'Gavilán"' Gómez. A ellos se suma el boliviano Alcides Peña. Gómez es el que conoce a Larín, porque jugaron juntos en Herediano de Costa Rica en 2014-2015.

De acuerdo con Delgado, mañana podría quedar confirmado si Larín se pondrá la camisa de Bucaramanga para este semestre. El dirigente cafetero aseguró que una vez se tenga del aval del cuerpo técnico para la llegada de Larín, el siguiente paso será contactar a la dirigencia alba, encabezada por Lisandro Pohl.

Pero habrá que ver si Pohl dará el aval para que Larín salga al balompié caferetero. La semana pasada. el directivo aseguró que no iba a escuchar ofertas luego de que se conociera el interés por el jugador salvadoreño de parte de Juárez, de la segunda categoría del fútbol mexicano. '"No estamos en disposición de escuchar ninguna oferta. Hemos armado un equipo para pelear por la CONCACAF y volver a estar en una final. Hemos estados en dos finales seguidas y las hemos perdido. No estamos ahora para vender o negociar jugadores. A Dios gracias las finanzas del equipo están bastante bien para poder hacerle frente a una planilla tan alta como la que tenemos ahorita'", apuntó Pohl en charla con El GRÁFICO