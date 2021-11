Bryan Tamacas y Rubén Marroquín, en riesgo de sanción

Alianza cierra la fase regular contra Jocoro y el técnico Milton Meléndez confirmó que habrá cambios en su alineación pensando en la fase de eliminación que arrancará la semana próxima. Por esta razón, los laterales Bryan Tamacas y Rubén Marroquín no estarían en el último partido de la jornada.

El estratega de los paquidermos mencionó que ambos jugadores podrían ser relegados ¿El motivo? Ambos jugadores tienen 4 tarjetas amarillas y están a una de la sanción que los dejaría fuera del partido de ida en los cuartos de final, en la que Alianza ya está clasificado. El cuerpo técnico decidirá si contar o no con ellos para no arriesgar perder jugadores para la parte más decisiva del campeonato.

"Tamacas tiene cuatro amarillas al igual que Marroquín y no lo vamos a arriesgar. Vamos a ver qué decidimos", dijo Milton Meléndez.

Alianza, con el primer lugar de la tabla asegurado, no va a tomar riesgos pero considera importante cerrar la fase regular con una victoria que consolide más su estado de forma. "Siempre es un juego por mantener la racha en una etapa de clasificación. Es un juego difícil porque los equipos como Jocoro que vienen en busca de puntos no lo ponen fácil aunque nosotros no tenemos nada que perder".