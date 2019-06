Bryan Tamacas, sobre su situación: "Ahora estoy en el limbo"

El Santa Tecla ya alcanzó un acuerdo con el zaguero Bryan Tamacas para que vuelva a las filas verdiazules a partir del Apertura 2019. Pero el tema no está fácil para el cuscatleco, quien jugó el club paraguayo Sportivo Luqueño entre enero y mayo de este año.

De acuerdo con el presidente de tecleño, Guillermo Figueroa, el equipo guaraní habría pedido antes una suma de dinero para liberar a Tamacas, quien aún tiene contrato con ese plantel suramericano.

"Solicitamos el finiquito de Bryan, pero la respuesta que nos dieron es que querían un dinero y dijimos que no. Les dijimos que teníamos un documento con un abogado en el que se decía que Bryan había renunciado, pero nos dijeron que esa renuncia es unilateralmente. Pero pareque que Bryan ya tiene a su abogado en esto para ver si le resuelve esta situación", explicó el titular de la dirigencia tecleña,

Por su parte, el zaguero, convocado a la selección mayor, dijo esta semana que su futuro aún no está claro.

"Estoy arreglando aún mi situación con el equipo. Salí por diferentes motivos, pero aún no cierro mi situación con ellos (Luqueño). Me quedan seis meses de contrato con ellos. Ahora estoy en el limbo, no sé si voy a seguir en Paraguay. Lo dejo todo en manos de Dios y sé que puertas se abrián, que será lo mejor para mi futuro", apuntó Tamacas

A inicios de este mes, Tamacas regresó al país para entrenar con Santa Tecla, luego de un paso discreto en las filas de Luqueño, equipo en el que solo disputó tres juegos de liga. No juega un partido con el club desde febrero.